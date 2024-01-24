Як назвати хлопчика: 12 гарних старовинних імен, що вразять кожного

Вибір імені для дитини — одне з відповідальних рішень, які майбутні батьки повинні прийняти. Як стверджують експерти, Ім'я має символічний сенс, який може супроводжувати малюка протягом усього його життя.

Як вибирати ім'я для дитини

Вибір красивого імені для дитини залежить від ваших смаків. Бажано вивчити значення імені та переконатися, що вам подобається те значення, що воно несе в собі. Не намагайтеся бути надто оригінальними та назвати дитину не так, як всі, адже дитині ще жити в суспільстві, а ніхто не хоче чути на свою адресу насмішок. Тим більше що модні імена дуже часто швидко виходять з моди

Перевірте, чи добре звучить ім'я в поєднанні з прізвищем вашої дитини і чи легко воно вимовляється.

Якщо ви чекаєте на сина та не знаєте, як його назвати, зверніть увагу на ці чудові імена для хлопчиків, які можна обрати у 2024 році.

Як красиво назвати хлопчика у 2024 році

Данило. Ім'я популярне в Україні, має давньоєврейське походження та утворилося від імені Даніель, яке перекладається як "суддя – мій Бог", "Бог мій суддя".

Любомир. Це ім'я має старослов'янське коріння, складається з частин - "люб" ("улюблений", "любий") та "мир", або "світ". Значення імені трактується, як той, хто "любий світу".

Мирослав. Також старослов'янського походження. "Миролюбний", "славетний", "відомий добрими справами", "той, що славить світ".

Дамір. Існує декілька версій походження цього імені. За однією з версій воно утворилося від імені Далимир, яке означає "подарунок великого", за іншою — це одна з форм імені Тимер, яке трактується як "наполегливий".

Нестор. Древнєгрецьке ім'я трактується як "той, хто повертається додому". Зазвичай це ім'я пов'язують з Нестором Літописцем.

Тимофій. Ім'я також грецького походження, в перекладі — це той, хто "шанує Бога".

Ім'я Серафим має латинське коріння. Воно з'явилося у часи Римської імперії, в перекладі означає "вогняний".

Давид. Древнєєврейське ім'я увійшло в українську культуру разом із поширенням християнства. З івриту це ім'я перекладається як «коханий» і вперше згадується у Старому Завіті, де Давид спочатку був пастухом, а потім став царем.

Ім'я Мирон виникло від давньогрецького слова «мюрон», що означає «мірра», «миро», «помазаний миртом» або «запашна смола миртового дерева». Також таджицька версія стверджує, що ім'я Мирон походить від таджицького слова «Міран», що означає «владика», «повелитель» або «емір».

Мар’ян. Ім'я походить від лат. мarianus, яке зі свого боку походить від власного імені лат. Marius як «той, що належить до роду Маріїв», інше значення цього імені "морський".

Артур — ім'я кельтського походження. Ймовірно походить від валлійського слова «Арт», яке перекладається як «ведмідь», а «арт-ур» - «людина-ведмідь». В армянській мові «Артур» вказує на «меч сміливця», а латинська версія пов’язується із «міццю» та «силою».

Лев. Існують дві версії походження цього імені -- перша походить від латинського слова «leo», а друга — від давньогрецького слова «ліон», перекладається це ім'я як "лев" або "цар звірів".

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