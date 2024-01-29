Як назвати кота чи собаку: популярні, прикольні та кумедні клички

З вибором імені для домашнього улюбленця у господарів часто виникають проблеми. У деяких родинах це навіть стає приводом для суперечок.

З вибором імені можна почекати кілька тижнів, щоб більше дізнатись про характер улюбленця. Але надто довго затягувати з цим також не потрібно, адже коту чи песику потім буде важко звикнути до нової клички.

Не потрібно також обирати надто довге ім’я. Та й вимовляти довгі слова, надто складно. Краще підібрати ім’я з 2-3 складів, для котів бажано, щоб в імені були свистячі.

При виборі імені для собаки чи кота варто враховувати розмір і породу тварини – кличка має підходити під габарити тварини. Зважувати на характер — якщо ваша тварина спокійна, ім'я може бути більш лагідним, якщо енергійна – їй підійде жвава та весела кличка. Ім'я можна підбирати під колір очей та хутра тварини, таким чином кличка буде описувати чотирилапого друга. Таким чином чорного кота чи собаку можна назвати Вугликом, Чорнишем, Блеком, Бароном тощо.

Звісно, можна вибрати поширені клички, як то Мурзик, Пушок, Сніжок, наприклад, для котів чи Барсік, Рекс для собак тощо. Але багато хто з господарів бажає назвати улюбленця не звично, оригінально. В такому разі, наприклад, замість того ж Мурзика можна використати ім’я Міст. Слово коротке, а з англійської воно переводиться як туман. До того ж в ньому присутня свистяча буква.

Непоганою кличкою буде ім’я персонажа з книги, фільму або з історії. Як, наприклад, Цезар, Фродо, Атос, Енгрі, Нарцис, Пірат, Роккі тощо..

Можна скористатися іменами, які дають домашнім тваринкам за кордоном, наприклад, в Британії.

Британський клуб любителів домашніх тварин Pets at Home Love Pets провів дослідження, які імена найчастіше обирають для собак та котів британці. Ось популярні варіанти

Англійські імена для котів

Луна (Luna),

Майло (Milo),

Сімба (Simba),

Белла (Bella),

Нала (Nala),

Коко (Coco),

Орео (Oreo),

Увілов (Willow),

Кітті (Kitty),

Локі (Loki).

Клички для собак:

Луна (Luna),

Тедді (Teddy),

Майло (Milo),

Лола (Lola),

Коко (Coco),

Дейзі (Daisy),

Поппі (Poppy),

Бадді (Buddy),

Бейлі (Bailey),

Увілов (Willow).

Якщо ви хочете обрати прикольну кличку можна вибрати серед таких варіантів

Прикольні клички для домашніх улюбленців:

Імбир,

Клементин,

Васабі,

Ківі,

Крекер,

Віскі,

Перчик,

Манго,

Чіп,

Арахіс,

Чері,

Трюфель,

Чеддер,

Кебаб,

Бозон,

Денді,

Джаз,

Бурбон,

Кактус,

Клондайк,

Вікінг,

Буфер,

Йода,

Бонжур,

Бруклін,

Скотч,

Бакс,

Долар,

Шах,

Рубін.

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