Як назвати малюка 2024 року: список популярних, незвичних, традиційних імен для хлопчиків

Якщо ви очікуєте на народження малюка або в вашій родині тільки що народився хлопчик, як його назвати?

Пропонуємо список чоловічих імен – старовинних , найпопулярніших, традиційних, за місяцем народження., які допоможуть назвати хлопчика в відповідності зі значенням імені, сімейними традиціями.

Як назвати хлопчика

Популярні імена

Серед "класичних" імен популярними залишаються: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Андрій, Михайло, Костянтин, Артем, Євген, Данило, Денис, Дмитро, Ілля, Максим, Владислав та Ярослав.

імен популярними залишаються: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Андрій, Михайло, Костянтин, Артем, Євген, Данило, Денис, Дмитро, Ілля, Максим, Владислав та Ярослав. Серед старовинних - Макар, Руслан Богдан, Захар, Ростислав.

Макар, Руслан Богдан, Захар, Ростислав. Користуються популярністю такі іноземні імена для хлопчиків, як Платон, Гнат, Пилип, Родіон, Гордій, Ян, Трохим, Олівер, Ніколас.

Як назвати хлопчика: традиційні українські імена для хлопчиків

Серед давніх імен, якими наші предки називали своїх синів, багато цікавих та милозвучних імен для хлопчиків в яких закодовані войовничий сенс, сила, хоробрість, сміливість та відвага. Наводимо деякі з них по алфавіту:

Аскольд, Адам, Адріян,

Валер’ян, Всеволод, Вакула, Василько,

Дем’ян, Давид, Дан,

Єремія; Євстафій,

Любомир, Лука, Левко,

Маркіян, Мирослав, Мирон,

Олесь, Омелян, Остап, Орест,

Радослав, Радомир, Роман.

Батьки можуть підібрати імя для дитини, звернувшись до православного календаря. Святий, в честь якого названа дитина буде захищати немовля.

Імена за церковним календарем для хлопчиків

Січень - Олександр, Антоній, Опанас, Василь, Володимир, Георгій, Григорій, Димитрій, Зотик, Ігнатій, Ілля, Іоанн, Ісидор, Кирило, Макарій, Максим, Марк, Михайло, Никодим, Микола, Павло, Петро, Роман, Сергій, Феодул , Феофан, Феофіл, Філіп.



Лютий - Олександр, Алексій, Антоній, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Геннадій, Герасим, Димитрій, Євген, Євфимій, Єфрем, Іоанн, Йосип, Климент, Леонтій, Макарій, Марк, Нікіфор, , Петро, Серафим, Симеон, Стефан, Тимофій, Трифон, Феодор.



Березень - Агапій, Олександр, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Даміан, Данило, Димитрій, Діонісій, Євген, Іоанн, Кіпріан, Кодрат, Конон, Лев, Михайло, Нікандр , Микола, Павло, Пімен, Сава, Севастіан, Серапіон, Сільвестр, Тимофій, Тіт, Феодор, Феодул.



Квітень - Азат, Який, Олександр, Василь, Григорій, Димитрій, Єфрем, Захарія, Зосима, Яків, Іоанн, Інокентій, Іпатій, , Леонід, Макарій, Максим, Марін, Марк, Мартін, Михайло, Микита, Микола, Павло, Патапій, Сергій, Стефан, Феодосій, Хома.



Травень - Олександр, Алексій, Анастасій, Арсеній, Афанасій, Василь, Гавриїл, Георгій, Яків, Іоанн, Ісидор, Кирило, Максим, Микита, Никифор, Микола, Пафнутий, Пахомій, Петро, Сава, Сергій, Симеон, Симон, Феодор.



Червень - Олександр, Олексій, Андрій, Антоній, Василь, Георгій, Григорій, Єфрем, Данило, Димитрій, Ігнатій, Іоанн, Іона, Йосип, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Нікандр, Микита, Микола, Онуфрій, Павло, Петро, Тихін, Феодор, Філарет.



Липень - Олександр, Олексій, Андрій, Антоній, Опанас, Василь, Васа, Володимир, Георгій, Герман, Гліб, Григорій, Еразм, Зінон, Іоанн, Іуліан, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Никодим, Микола, Никон, Перегрін, Петро, Руф, Сергій, Стефан, Феодор.



Серпень - Олександр, Олексій, Анатолій, Василь, Володимир, Георгій, Григорій, Димитрій, Ілля, Іоанн, Костянтин, Леонтій, Макарій, Максим, Михайло, Микола, Петро, Пімен, Платон, Роман, Сава, Сергій, Феодор, Фока.



Вересень - Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Димитрій, Дорофей, Єфрем, Ігнатій, Іларіон, Іоанн, Іриней, Кіпріан, Корнілій, Макарій, Максим, Мелетій, Мойсей, Міхіал, Микола, Павло , Петро, Пімен, Серафим, Сергій, Стефан, Феодор.



Жовтень - Олександр, Олексій, Андрій, Антоній, Борис, Валентин, Василь, Веніамін, Володимир, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Давид, Даміан, Димитрій, Яків, Іларіон, Інокентій, Іоанн, Іона, Косма, Лаврентій, Нектарій, Микола, Нікон , Петро, Феодор.



Листопад - Олександр, Олексій, Арефа, Василь, Віктор, Володимир, Гаврило, Георгій, Димитрій, Яків, Іларіон, Ілля, Іоанн, Іуліан, Іраклій, Леонід, Максим, Мартирій, Матвій, Михайло, Нестор, Микола, Павло, Петро, Сергій , Терентій, Феодор, Філіпп.



Грудень - Олександр, Андрій, Борис, Варлаам, Василь, Володимир, Геннадій, Григорій, Яків, Данило, Діонісій, Євген, Еміліан, Ігнатій, Іларіон, Ілля, Іоанн, Костянтин, Максим, Марк, Меркурій, Михайло, Никифор, Микола, Нікон , Петро, Серафим, Стефан, Феодор, Філімон.

При виборі імена сина можна спиратися на сімейні традиції, його значення, звучання, милозвучність разом з по-батькові, прізвищем.

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