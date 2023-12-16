Як не мати вигляд старої тітки в 50 років: запам'ятайте нюанси і носіть чорний колір правильно

Чорний колір залишається улюбленим в гардеробі багатьох жінок. Але після 50 років потрібно бути максимально обережною, щоб не зістарити свій образ.

В такому віці чорний створює сильний контраст з кольором шкіри, а тому робить зморшки на обличчі більш помітними. Це означає, якщо неправильно скласти образ в цілому, можна на 10 років старший вигляд.

Однак, це зовсім не означає, що потрібно повністю відмовитися від чорного кольору. Просто важливо вміти його правильно носити.

Віддавайте перевагу класичним фасонам

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Поширеною помилкою є вважати, що чорний колір завжди робить людину стрункішою. Насправді, в чорному недоліки фігури можуть стати ще більш помітними. Ключове значення у створенні ідеального образу в чорному кольорі після 50 років є правильно підібраний крій та розмір одягу. Класичні фасони завжди добре "сідають" по фігурі, тому їх потрібно обирати насамперед.

Тримайте чорний подалі від обличчя

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

На його тлі обличчя буде мати блідий вигляд. Якщо ж помістити між чорним та шкірою обличчя якийсь інший колір, цю проблему буде вирішено. Таку важливу роль може зіграти як "акцент": яскрава хустинка чи шарф, так і аксесуар: намисто. Також можете одягати під чорний блейзер блузу чи джемпер іншого кольору.

Обирайте речі чорного кольору з принтами

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Це ще один чудовий спосіб носити чорний колір після 50 і не мати вигляд "тітоньки". Вибирайте речі з одноколірним принтом чи різнокольоровим малюнком. Але звертайте увагу, щоб більша частина образу була в чорному відтінку.

Грайте з фактурою та текстурою тканини

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Завдяки текстурі образу можна додати об'ємності, зробити його більш цікавим та молодіжним. Найлегший спосіб — додати одяг з пір'ям, бахромою, складками чи хутром. Наприклад, поєднайте хутряний жакет з класичними чорними брюками, або чорну вололазку і спідницю плісе. Такий навіть монохромний образ не буде мати надто нудний вигляд.

Поєднання чорного і деніму

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Таке поєднання непідвладне часу. Вибирайте будь-які відтінки джинсу: від блакитного до темно-синього. Що б ви не одягли з чорним кольором: джинси, спідницю чи джинсову куртку — такий образ буде мати водночас вишуканий та простий вигляд.

Чорний з декоративними елементами

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Як і з текстурою, наявність різних декоративних елементів допомагає зробити чорний образ більш об'ємним. Ви можете вибрати або розшитий бісером піджак, або металеві заклепки чи блискітки на сукні. Головне, щоб ці акценти зруйнували монотонність чорного образу, зробивши його більш цікавим та приємним.

Додайте колірних акцентів

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо навіть просто поєднувати чорний колір з одягом інших відтінків, можна отримати шикарний образ з мінімальними зусиллями. Наприклад, в холодну пору року додайте коричневий тренч, який зробить силует візуально стрункішим. Також можна "розбавити" чорний образ кольоровими аксесуарами: сумки, рукавички, шапки, пояси. Головне підбирати насичені кольори.

Грайте з різними відтінками

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо до чорного ансамблю додати антрацитовий, сірий, темно-сірий, ваш образ буде мати менш суворий вигляд. Завдяки колірним нюансам образ значно пом'якшиться і не буде зруйнований.

Поєднайте чорний з синім

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Синій та чорний кольори ідеально поєднуються один з одним. Ось чому денім має такий гарний вигляд разом зі звичайною чорною водолазкою. Крім джинсів можна також додати до образу інші речі синього кольору. Краще розміщувати їх ближче до обличчя. Побачите, ваш образ заграє новими фарбами.

Не забувайте про чорно-білу класику

Як носити чорний після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Такий образ точно ніколи не застаріє, адже поєднання цих двох кольорів створює вишукану елегантність в будь-якому віці. Якщо ви хочете зібрати стильний образ з чорного кольору, обов'язково додайте білу деталь. Нехай це буде біла сорочка чи білі штани. Ще одна вдала комбінація — одяг в чорно-білу смужку. Віг завжди має свіжий вигляд.

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