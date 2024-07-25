Як не можна стригтися та фарбуватися жінкам за 40: ці помилки додають десятки зайвих років

Іноді у гонитві за модою та красою жінки роблять фатальні помилки, які їх зістарюють, спотворюючи загальний образ.

Розповідаємо, яких помилок варто уникати під час вибору зачісок та макіяжу жінкам 40+, щоб не додати собі зайвих років.

Фарбування в холодні відтінки блонду

Як не можна стригтися та фарбуватися жінкам за 40 / Фото: pixabay.com

На перший погляд може здатися, що такий колір стильний та елегантний, але саме він може зіграти з вами злий жарт. Стилісти рекомендують усім жінкам, які мають вікові зміни на шкірі, утриматися від холодного блонду, оскільки він підкреслює всі недоліки шкіри. Наприклад, ті жінки, які мають жовтуватий колір шкіри обличчя, перетворюються на сірих мишок, бо стають блідими.

Майстри та стилісти рекомендують сорокарічним жінкам фарбуватися у теплі відтінки. Це можуть бути карамельні та шоколадні кольори, які омолоджуватимуть і підкреслюватимуть природню красу.

Занадто темний колір помади

Як не можна стригтися та фарбуватися жінкам за 40 / Фото: pixabay.com

Темні помади підходять для жінок до 30 років, вони вигідно підкреслюють красу, увиразнюють губи та загальний аутфіт. У сорок з такими відтінками експериментувати не варто, бо занадто темна помада може зіпсувати зовнішність та підкреслити всі її недоліки.

Щоб мати молодший вигляд і збільшити об’єм губ, варто вибирати помади світлих тонів, а ще краще – блиски. Натуральні інгредієнти блиску допоможуть зволожити губи та зробити їх об’ємними.

Тонкі брови

Як не можна стригтися та фарбуватися жінкам за 40 / Фото: pixabay.com

Це найжахливіша помилка, якої досі припускаються деякі жінки. Тонкі брови роблять обличчя грубим, підкреслюють всі зморшки у зоні очей та на лобі. Вони навіть молоду дівчину перетворять на грізну п’ятдесятирічну пані.

Стилісти не рекомендують перещипувати брови, а радять надати їм природної форми за допомогою професійного контурингу. Також варто користуватися олівцями та гелями для брів теплих коричневих відтінків, уникаючи занадто темних кольорів.

Пряме волосся з тупими кінчиками

Як не можна стригтися та фарбуватися жінкам за 40 / Фото: Freepik

Після сорока років волосся втрачає свою пружність, об’єм та густоту, це зумовлено природними процесами організму. Якщо робити стрижки, які не надаватимуть локонам густоти, то вони хворобливо звисатимуть навколо обличчя, роблячи загальний образ старішим.

Щоб не додавати собі віку, треба робити об’ємні стрижки з градуйованими кінчиками, які омолоджуватимуть і додаватимуть легкості загальному образу.

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