Як не помилитися у виборі лікаря: думка нейрохірурга Генрі Марша

За словами медика, вибір лікаря – це завжди ризик.

Легендарний британський нейрохірург Генрі Марш, який оцінив українську хірургію, поділився, як пацієнту обрати хорошого лікаря, особливо в умовах нерівномірної якості медичних послуг.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко Марш наголосив на складнощах цього вибору, які актуальні як для України, так і для Заходу.

За словами медика, звичайний пацієнт не має можливості об'єктивно оцінити професійність лікаря. Він підкреслив, що пацієнти змушені довіряти своїм лікарям, оскільки не володіють необхідними знаннями для обґрунтованого вибору. Це створює значний ризик, оскільки враження від манер спілкування лікаря можуть вводити в оману.

Марш навів шокувальний приклад з британської медичної історії – Гарольда Шіпмана, психопатичного вбивцю, який був лікарем і вбив близько 200 пацієнтів.

"Як пацієнти, ми повинні довіряти своїм лікарям, а ми не маємо можливості їх оцінити. Був той знаменитий психопатичний вбивця в Англії, Гарольд Шіпман, який вбив близько 200 пацієнтів. Але він мав дуже гарні манери спілкування, розумієте? Пацієнти вважали його дуже приємним. Лише тому, що лікар здається хорошим, це не означає, що він є хорошим. Це велика проблема в Україні – знайти лікаря, якому можна довіряти", - зазначив він.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, у Франції хірурга судять за зґвалтування 299 дітей. Справу про педофілію назвали найгучнішою у країні.

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