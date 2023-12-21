Як не потрібно прикрашати кімнату та ялинку: який різдвяний декор, на думку дизайнерів, застарів

Як прикрашати приміщення та ялинку на Різдво та Новий рік — справа особиста, залежить від уподобань. Але є певні тенденції декору — сучасні та застарілі, про які розповідають дизайнери

Які тенденції різдвяного декору застарілі

Монохромність

Декілька років тому в тренді були білі ялинки з такими ж білими прикрасами. Зараз ця тенденція вже не популярна.

Як відзначає Тайсон Несс, дизайнер інтер’єрів, для святкової атмосфери потрібні "вибух кольорів і радості... те, що розвіє одноманітність зими та допоможе створити святковий дух».

Монохромний декор

Використання для декору великої кількості пластику

Пластикові прикраси не тільки небезпечні для навколишнього середовища, але й роблять загальний декор дешевим на вигляд. Це не означає, що потрібно витрачати багато грошей на дорогі прикраси, замість можна вибрати паперові чи дерев’яні прикраси або зробити різдвяний декор своїми руками. «Ми зосереджуємося на менш дорогих виробах ручної роботи з вишуканим відтінком», — зауважує дизайнер Артем Кроповінський.

Пластиковий декор

Великі прикраси

Вибір великих прикрас, можливо, був популярним в останні роки, але експерти кажуть, що тепер це може здатися застарілим. . Важливо враховувати розмір простору, яке ви оформляєте: занадто великі предмети декору в маленькій кімнаті можуть перевантажувати і виглядати незбалансовано. Прикраси великого розміру можна замінити на менші прикраси, які створять сучасний вигляд. «Великі деревні прикраси відходять на другий план і звільняють місце меншим і більш унікальним прикрасам», — вважає дизайнер Кейт Дакворт.

Великі прикраси

Використання штучного листя для різдвяних вінків

Штучне листя, звичайно, ж можна використовувати, але вибір справжньої зелені, без сумніву, створить набагато автентичніший і сучасний вигляд. «Вибір природної зелені створить прохолодну та органічну атмосферу свята», – каже Артем Кроповінський, зробить простір природнішим.

Різдзвяний вінок

Традиційні кольори

Хоча деякі люди люблять різдвяний декор в традиційних кольорах, експерти кажуть, що класичні різдвяні кольорові сьогодні можуть здатися застарілими. «Очевидні кольорові візерунки, такі як червоний, білий і зелений, уже не такі популярні, як у минулі часи», — каже Кейт Дакворт.

Вибираючи кольори для декору подумайте про те, як вони поєднуються з рештою декору вашого дому. Якщо ваш дім наповнений приглушеними землистими кольорами, продовжить цей тренд у своєму різдвяному декорі, якщо ви вже любите сміливі відтінки, тоді барвистий декор , без сумніву, пасуватиме вашому дому.

Тренди в різдвяному декорі 2024 року

Східна тематика та символіка Дракона.

Природні матеріали та природна палітра кольорів.

Мінімалізм в оформленні квартири на Новий рік.

Вінтажний стиль і ретро прикраси для створення атмосфери.

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