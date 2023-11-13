Як не прогадати і купити найсолодші мандарини: 4 способи, що допоможуть вибрати стиглі фрукти

Вже розпочався сезон мандарин. Але зазвичай перші фрукти ще не зовсім солодкі та стиглі, тому дуже важко вибрати такі, аби були смачні і не кислі. Втім, є кілька ознак, за якими можна визначити, чи мандарини вже достиглі, чи краще їх не купувати. Розповідаємо, як правильно вибрати найсолодші мандарини і не помилитися.

Як правильно вибирати мандарини

Шкірка. Шукайте фрукти з гладкою та блискучою шкіркою. Це вказує на те, що мандарин вже достиг і має солодкий насичений смак. Варто уникати фруктів, які мають тьмяну чи зморшкувату шкірку. Також перевіряйте, чи немає на мандаринах дефектів або м’яких плям. Такі ознаки свідчать про те, що фрукт зіпсований і має низьку смакову якість.

Шукайте фрукти з гладкою та блискучою шкіркою. Це вказує на те, що мандарин вже достиг і має солодкий насичений смак. Варто уникати фруктів, які мають тьмяну чи зморшкувату шкірку. Також перевіряйте, чи немає на мандаринах дефектів або м’яких плям. Такі ознаки свідчать про те, що фрукт зіпсований і має низьку смакову якість. Вага. При виборі візьміть до рук мандарини і порівняйте їхню вагу. Фрукт, який здається важчим, ніж його розмір, напевно, буде більш соковитим та смачнішим. Справа в тім, що більший вміст соку означає, що такий фрукт буде важчим і солодшим. Якщо мандарин легкий для свого розміру, то він має вкрай мало соку, тому буде сухим та несмачним.

При виборі візьміть до рук мандарини і порівняйте їхню вагу. Фрукт, який здається важчим, ніж його розмір, напевно, буде більш соковитим та смачнішим. Справа в тім, що більший вміст соку означає, що такий фрукт буде важчим і солодшим. Якщо мандарин легкий для свого розміру, то він має вкрай мало соку, тому буде сухим та несмачним. Колір шкірки. Вибирайте фрукти з яскравим насиченим помаранчевим кольором. Це свідчить про те, що мандарин буде стиглим і матиме високий вміст цукру. Якщо шкірка тьмяна та зеленкувата, то фрукт буде нестиглий і кислуватий.

Вибирайте фрукти з яскравим насиченим помаранчевим кольором. Це свідчить про те, що мандарин буде стиглим і матиме високий вміст цукру. Якщо шкірка тьмяна та зеленкувата, то фрукт буде нестиглий і кислуватий. Аромат. Стиглі мандарини мають яскраво виражений аромат, його можна почути навіть на відстані. Якщо аромат відсутній або плоди взагалі мають неприємний різкий запах, то це свідчить про те, що мандарин нестиглий.

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