Як не замерзнути в квартирі без опалення: п'ять ефективних способів для важкої зими

Експертка поділилася дієвими методами обігрівання квартири взимку без опалення. Вони не коштують дорого, але ефект від них помітний.

Враховуючи невтішні прогнози щодо можливих обстрілів Росією нашої критичної інфраструктури, що призведе до вимкнень світла та проблем з опаленням, слід вже зараз подумати, як ми будемо обігріватися взимку.

Про п'ять способів, які допоможуть пережити зиму в квартирі без опалення розповіла блогерка Кессі, яка веде блог "Frugal Family".

Коли температура на вулиці і в будинку починає падати, слід притримуватися декількох важливих правил.

Насамперед, не забувайте про важливість використання природного тепла. Кессі рекомендує тримати штори відкритими, щоб отримати більше тепла від сонячних променів, але, їх краще закривати, як тільки на вулиці починає темніти. Переконайтесь, що ваші гардини підбиті міцною тканиною, яка буде зберігати тепло.

Важливо завчасно виявити протяги в квартирі і позбутися їх. Кессі зазначає, там де холодне повітря проникає в будинок, тепле, навпаки, виходить з нього. Вона дає декілька практичних порад, наприклад, використовувати герметик для вікон, клейку стрічку для ізоляції деяких ділянок та дверні стопори.

Виробити тепло, каже Кессі, допомагає півгодинне фізичне тренування вдома. Ви можете використовувати онлайн-відео чи, за наявності, обладнання, зокрема, велотренажер.

Прекрасним рішенням стане багатошаровість в одязі. Це швидкий спосіб зігрітися без опалення. Додатковий одяг не тільки допомагає зігрітися, але й чудово утримує тепло між собою. Особливо важливо, щоб ноги залишалися в теплі. Тому не забудьте придбати теплі в'язані шкарпетки. Додатково можна використовувати ковдри, пледи та інші подібні речі.

Також Кессі пропонує за можливості більше часу проводити на верхніх поверхах, якщо ви живете в приватному будинку. Тепло завжди піднімається догори, тому в таких приміщеннях краще відпочивати і навіть працювати. Спробуйте перенести свій робочий стіл на верхні поверхи, щоб вам було тепліше.

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