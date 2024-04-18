Як носити чорний колір: стилісти назвали 7 найпоширеніших помилок, які роблять жінки

Чорний одяг — це чудовий вибір для створення ефектних образів. Є й недолік – він капризніший, ніж здається. Варто добирати правильні відтінки, крій, текстуру й дотримуватися правил комбінацій барв.

Модні експерти розповіли виданню Bestlife, які помилки у носінні чорного одягу можуть зіпсувати образ.

Поєднання чорного та темно-синього

Стилісти радять уникати поєднання чорного та темно-синього кольорів в одязі. “Ці кольори занадто схожі, щоб добре контрастувати, але все ж таки не ідентичні, і це створює плутанину, — пояснює стилістка Саніка Ду. — Замість темно-синього кольору поєднуйте чорний з лазуровим або світлішим небесно-блакитним”.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Чорне з ніг до голови

Хоча чорний тотал-лук може виглядати розкішно, якщо правильно підібрати одяг, експерти сходяться на думці, що для більшості людей цей образ занадто суворий, особливо з віком. “Повністю чорний ансамбль може розмити ваш образ або створити важкий, громіздкий вигляд”, — каже Ду.

Експертка зі стилю Вів'єн Десюрмон зазначає, що чорний колір може виглядати тьмяним без контрастних елементів. “Спробуйте додати яскравих кольорів, щоб розбавити монотонність, — пропонує вона. — Наприклад, доповніть вбрання яскравим шарфом або ефектними прикрасами”.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Спроба здаватися непомітною

“Чорний колір може означати елегантність, серйозність та авторитет, але проблема в тому, що багато жінок носять чорний колір, щоб щось приховати, — каже Елізабет Льюїс, засновниця і генеральна директорка Brand, Style & Bloom. — Моя найкраща порада носити чорне — робити це навмисно”.

Стилістка рекомендує змішувати чорний з іншими кольорами, які підкреслюють настрій та індивідуальність.

“Червоний може означати пристрасть, а жовтий викликає оптимізм, — пояснює вона. — Зелений може означати гармонію і багатство, а синій — довіру. Подумайте про те, щоб додати деякі з цих кольорів у своє вбрання, щоб повніше виразити себе, особливо якщо ви звикли носити лише чорне”.

Нехтування аксесуарами

Аксесуари надають родзинку будь-якому вбранню, і вони особливо важливі, якщо в ньому багато чорного кольору. “Відсутність аксесуарів може зробити образ незавершеним, — пояснює Десюрмон. — Спробуйте додати ремінь, капелюх чи сумочку, щоб покращити свій образ”.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Ігнорування текстури

Стилісти радять використовувати різні текстури тканин, коли ви носите кілька чорних речей. Це додасть образу глибини, зробить його цікавішим. “Текстури порушують однорідність, роблячи ансамбль візуально привабливішим”, — говорить Саніка Ду.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

По можливості намагайтеся використати контрастні текстури. Наприклад, спробуйте поєднувати чорний оксамитовий топ із чорними джинсами або чорний атласний шарф із чорною бавовняною сукнею-футболкою.

Поєднання відтінків, що не збігаються

Існує безліч різних відтінків і тонів чорного кольору — одні тепліші або холодніші, інші глибші або приглушені. Змішування різних відтінків чорного може бути невдалим рішенням, порушуючи цілісність образу. Якщо вам необхідно об'єднати різні чорні речі, вони повинні мати однаковий відтінок, або абсолютно різні текстури і тканини, щоб розбіжність виглядала навмисною.

Ігнорування свого типу фігури

Чорний колір вигідно підкреслить фігуру тільки якщо носити його стратегічно. Якщо у вас грушоподібна фігура з ширшими стегнами, стилісти рекомендують акцентувати увагу на верхній частині тіла за допомогою яскравого кольору або помітного принта. Чорна спідниця або штани при цьому врівноважують пропорції.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Для тих, у кого фігура у формі перевернутого трикутника, чорний слід носити у верхній частині тіла, додаючи об'єм, колір або грайливий принт в області стегон.

Жінки з фігурою типу “яблуко” можуть носити чорну сукню довжини міді або чорний жакет подовжений, підкреслюючи ноги. Доречною буде ефектна пара взуття або яскраві аксесуари.

Нагадаємо, зірковий стиліст розповів про три кольори, які молодять.

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