Як обрати какао-порошок: що потрібно знати про якісний продукт

Якісні какао-порошки не містять ароматизатори, барвники та підсилювачі смаку.
Сьогодні на полицях магазинів можна побачити чимало видів та сортів какао і від українських, і від іноземних виробників. Важливо серед такого різноманіття обрати хороший продукт. І орієнтуватися на ціну в цьому випадку не варто, бо дорогий - не завжди означає якісний.
Як вибрати якісний продукт - у матеріалі ТСН.ua.
Какао-порошок - порошкоподібна маса, яку виготовляють з плодів какао дерев. Їх висушують, а потім перемелюють у порошок. Навіть у такому вигляді у ньому зберігається багато корисних речовин.
Як відрізнити какао від підробки?
Фахівці радять звертати увагу на цілісність упакування, зовнішній вигляд какао, аромат, смак та ступінь подрібнення.
Інформація на пакуванні
Перш за все упакування - чи то пакет, чи то паперова коробка - має бути непошкодженою. На ньому має бути зазначена дата виробництва, термін зберігання тощо. Інформація про продукт повинна бути чітко написаною.
Важлива жирність кака-порошку. Масова частка має бути від 12 до 20%. Якщо жирів менше, це несмачний кондитерський какао-порошок. У складі не повинно зазначатися, що в продукт містить какао-веллу - мелене лушпиння бобів.
Зауважимо, що какао – досить висококалорійний продукт. У 100 грамах міститься 374 ккал.
Характеристика кака-порошку
Якісне какао коричного кольору. Якщо забарвлення порошку світліше чи дуже темне, то скоріше за все цей продукт низької якості. Важливо, аби продукт мав дрібний помел і легкий запах класичного шоколаду. Якщо какао гірке на смак, має грудочки і сторонній запах, то це говорить про неякісний товар та неправильні умови зберігання.
Якісні какао-порошки не містять ароматизатори, барвники, підсилювачі смаку, стабілізатори, ГМО, домішки.
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