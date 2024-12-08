Як обрати какао-порошок: що потрібно знати про якісний продукт

Сьогодні на полицях магазинів можна побачити чимало видів та сортів какао і від українських, і від іноземних виробників. Важливо серед такого різноманіття обрати хороший продукт. І орієнтуватися на ціну в цьому випадку не варто, бо дорогий - не завжди означає якісний.

Як вибрати якісний продукт - у матеріалі ТСН.ua.

Какао-порошок - порошкоподібна маса, яку виготовляють з плодів какао дерев. Їх висушують, а потім перемелюють у порошок. Навіть у такому вигляді у ньому зберігається багато корисних речовин.

Як відрізнити какао від підробки? ​

Фахівці радять звертати увагу на цілісність упакування, зовнішній вигляд какао, аромат, смак та ступінь подрібнення.

Інформація на пакуванні

Перш за все упакування - чи то пакет, чи то паперова коробка - має бути непошкодженою. На ньому має бути зазначена дата виробництва, термін зберігання тощо. Інформація про продукт повинна бути чітко написаною.

Важлива жирність кака-порошку. Масова частка має бути від 12 до 20%. Якщо жирів менше, це несмачний кондитерський какао-порошок. У складі не повинно зазначатися, що в продукт містить какао-веллу - мелене лушпиння бобів.

Зауважимо, що какао – досить висококалорійний продукт. У 100 грамах міститься 374 ккал.

Характеристика кака-порошку

Якісне какао коричного кольору. Якщо забарвлення порошку світліше чи дуже темне, то скоріше за все цей продукт низької якості. Важливо, аби продукт мав дрібний помел і легкий запах класичного шоколаду. Якщо какао гірке на смак, має грудочки і сторонній запах, то це говорить про неякісний товар та неправильні умови зберігання.

Якісні какао-порошки не містять ароматизатори, барвники, підсилювачі смаку, стабілізатори, ГМО, домішки.

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