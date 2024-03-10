Як обрізати абрикос після зими для гарного врожаю

Обрізання абрикоса навесні: коли та як правильно це робити

Чому потрібно обрізати абрикос навесні

Обрізання абрикоса навесні - важлива частина догляду за рослиною. Процедура необхідна для того, щоб:

Покращити доступ сонячного світла.

Забезпечити повноцінну вентиляцію в кроні.

Для профілактики різноманітних захворювань та боротьби зі шкідниками.

Коли обрізати абрикос

Обрізання потрібно проводити, коли дерево ще спить, до появи бруньок. Якщо обрізати під час сокоруху, збільшується ймовірність хвороб. Проведення аналогічної процедури восени ослаблює рослину перед зимовими морозами, це не стосується зимостійких порід.

В південних областях обрізати абрикос потрібно в кінці березня, в центральних, північних областях -- в середині квітня.

Види обрізання абрикоса навесні

Обрізання яка призначена формувати крону молодого дерева, проводиться, зазвичай, в перший рік життя. Створюється основа та скелет дерева.

Омолоджувальне обрізання проводиться для відновлення росту дерева, яке вже родить. Йдеться про догляд за старими деревами, які потребують подібної процедури щороку, кожної весни та літа.

Регулююче обрізання дорослих дерев, що дають плоди, допомагає регулювати плодоношення і зростання при слабкому прирості.

Санітарне обрізання актуальне для рослин різного віку, адже його мета — це видалення хворих, загнилих, сухих і пошкоджених гілок. Проводити такого роду обрізання можна незалежно від сезону і без будь-якої схеми.

Як обрізати абрикос навесні

В процесі необхідно підтримувати розмір річних приростів до 50 см.

Важливо видаляти не більше третини від загальної кількості гілок скелетного плану.

Для обрізання вибирати молоду, здорову рослину, річний приріст якої перевищує 40 см.

Нерозгалужений абрикос можна вкоротити на 30 см. При роботі з розгалуженим важливо не забути про формування крони.

Для сильно рослих сортів використовують розряджено-ярусний спосіб обрізання, для слаборослих - вазоподібний. Розряджено-ярусна форма формується з 5 скелетних гілок, між якими повинна бути відстань 35-40 см. Для вазоподібної форми гілки обрізаються навколо стовбура.

Процедуру потрібно проводити добре нагостреним інструментом, місце зрізу потрібно обробити.

Обробка зрізів потрібна, щоб виключити ймовірність потрапляння вологи та гниття. Найчастіше для цього використовується садовий вар попередньо розігрівши його на водяній бані.

Які гілки обов'язково обрізаються навесні

Видаліть всі мертві, сухі та пошкоджені гілки. Це допоможе зберегти енергію для здорових частин рослини. Хворі гілки потрібно спалити.

Виберіть одну або декілька, залежно яке проводите обрізання, вертикальних гілок. Спрямовуйте ріст гілок так, щоб створити відкриту крону для покращення доступу світла та повітря.

Товсті гілки, що конкурують з провідником також потрібно видалити.

Обріжте гілки, які конкурують за простір та світло та щільно загущені гілки.

Видаліть криві гілочки й ті, які затінюють і труться одна об одну.

Обріжте гілки, що ростуть під гострим кутом і створюють своєрідні «вилки».

Обріжте гілки, які ростуть під тупим кутом вниз.

Видаліть пагони, розміщені нижче 1 ярусу.

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