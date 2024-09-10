Як обрізати малину у вересні: зробіть ці 3 речі – і наступний сезон здивує багатим урожаєм

Варто знати, чим більше кущ малини матиме пагонів і листя, тим меншими та кислішими будуть ягоди.

Малина – невибагливий чагарник, який зовсім не потребує якогось професійного догляду чи спеціальних умов для вирощування. Тому росте на присадибних ділянках багатьох українських господарів. Однак, щоб збирати багатий урожай, за малиною все ж таки треба доглядати, особливо після плодоношення. І один із найважливіших періодів для цього саме вересень. Щоб наступного року зібрати кілька відер соковитих ягід, треба восени правильно обрізати кущі.

Навіщо обрізати малину восени, як правильно це робити

Щоб кущі малини були здоровими та добре плодоносили, їх треба обов’язково обрізати саме у вересні. Досвідчені господарі ніколи не пропускають цю важливу процедуру, тому й збирають багатий урожай.

Що треба зробити з кущами малини у вересні.

Боротьба зі шкідниками та хворобами. Про це мало хто знає, та восени практично всі комахи, які є причиною хвороби малини, скупчуються на верхівках листя. До перших заморозків шкідники залишаються на листі, потім падають на ґрунт і зимують там. Це також стосується грибків. Щоб знищити шкідників, треба видаляти верхівку куща, тоді вони не зможуть потрапити у ґрунт та активізуватися навесні.

Про це мало хто знає, та восени практично всі комахи, які є причиною хвороби малини, скупчуються на верхівках листя. До перших заморозків шкідники залишаються на листі, потім падають на ґрунт і зимують там. Це також стосується грибків. Щоб знищити шкідників, треба видаляти верхівку куща, тоді вони не зможуть потрапити у ґрунт та активізуватися навесні. Зачистка куща. У вегетаційний період чагарник розростається, а до початку осені може перетворитися на хащі. Тоді від кущів малини великих солодких ягід можна не чекати. Якщо ви хочете отримувати гарний урожай зі свого малинника, він має бути очищеним та обрізаним. Експерти рекомендують залишати на кущі не більше семи пагонів, а інші видаляти. Також варто очищувати та розпушувати міжряддя, щоб коренева система отримувала кисень та максимальну кількість поживних речовин.

У вегетаційний період чагарник розростається, а до початку осені може перетворитися на хащі. Тоді від кущів малини великих солодких ягід можна не чекати. Якщо ви хочете отримувати гарний урожай зі свого малинника, він має бути очищеним та обрізаним. Експерти рекомендують залишати на кущі не більше семи пагонів, а інші видаляти. Також варто очищувати та розпушувати міжряддя, щоб коренева система отримувала кисень та максимальну кількість поживних речовин. Збільшення врожайності. Тут варто вибирати один із двох варіантів, і ось чому. На ремонтантних кущах ягоди формуються на молодих однорічних стеблах. Інші сорти малини можуть давати плоди на дворічних пагонах. Тому досвідчені господарі рекомендують або повністю обрізати малину наприкінці вересня, зрізуючи наземну частину, або залишати пагони заввишки 30 сантиметрів. Таке обрізування однаково добре вплине на ріст куща та формування ягід наступного сезону.

Читайте також:

Що обов'язково потрібно зробити з трояндами у вересні: порада досвідченого садівника

З яких овочів не можна збирати насіння, бо врожаю не буде: поради агрономів

Посадіть ці квіти восени – і ваш сад зацвіте вже в березні