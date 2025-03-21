Як обрізати персикове дерево навесні, щоб отримати великий урожай солодких плодів

За цим плодовим деревом необхідно правильно доглядати, тоді воно тішитиме багатим урожаєм великих і соковитих плодів.

Щоб дерева давали рясний урожай, їх треба обрізати навесні. Така процедура також зміцнює їхнє здоров’я. Формування крони методом обрізання стимулюватиме активне плодоношення, запобігатиме розвитку багатьох захворювань, а також дозволить повітрю вільно циркулювати всередині гілок. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Ми – Україна", як правильно обрізати персикове дерево, щоб воно рясно плодоносило і не хворіло.

Коли найкраще обрізати персикове дерево

Найкраще обрізати персикові дерева тоді, коли бруньки перебувають у стані спокою і ще не розпочався активний сокорух. Для кожного регіону це буде свій період – від початку до кінця березня. Треба встигнути провести процедуру обрізання, щоб плодове дерево не втратило багато енергії на загоєння ран, інакше врожаю може не бути.

Як правильно обрізати персикове дерево: покрокова інструкція

Спочатку треба визначити, який вид обрізання необхідний дереву. Якщо потрібно сформувати крону, треба вибрати три-чотири гілки і зрізати їх на третину чи половину довжини. Це допоможе стимулювати їхнє подальше зростання. Варто видалити всі гілки, які ростуть всередину чи перехрещуються між собою. Треба провести санітарне обрізання, якщо воно потрібне. Всі уражені та сухі гілки, а також "жирові" пагони, які не мають плодових бруньок, треба видалити. Старому дереву необхідне омолоджувальне обрізання. Варто скоротити третину старих гілок і вкоротити інші для стимуляції зростання.

Як доглядати за персиковим деревом після обрізання гілок

Після проведення процедури обрізання плодовому дереву необхідний додатковий догляд. Місця зрізів треба обов’язково обробити садовим варом, так всередину тканини дерева не потрапить інфекція. Після обрізання персик варто підживити азотними та калійними добривами, пристовбурне коло замульчувати, щоб зберегти вологу ґрунту й захистити кореневу систему від різких перепадів температури.

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Які дерева в жодному разі не можна білити навесні, бо вони загинуть