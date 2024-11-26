Як очистити пральну машину від запаху і бруду в домашніх умовах: коли це потрібно зробити

З часом всередині пральної машини накопичується бруд та залишки засобів. Особливо, якщо не читати інструкцію від виробника і не займатися чищенням техніки.

Через бруд, який скупчився всередині машини, якість прання значно погіршується. Всередині барабана може з'явитися цвіль, неприємний запах. Та, щоб привести в порядок побутову техніку, не потрібно купувати дорогі спеціальні засоби.

Як зрозуміти, що пральну машину вже пора чистити? Насамперед, це поява стійкого неприємного запаху, який залишається на одязі після прання. Ще однією ознакою можна назвати погане піноутворення від порошків та інших засобів для прання. Саме бруд, який осів всередині пральної машини, є головним винуватцем такої проблеми.

Як правильно почистити пральну машину в домашніх умовах, не використовуючи спеціальні хімічні засоби? Все надзвичайно просто:

Влийте в барабан пральної машини один ковпачок бури, а потім запустіть цикл холодного прання (температура 30-40 градусів, без віджимання). Достатньо буде й півгодини. Якщо під рукою немає бури, то можете замість неї використати білий оцет, який потрібно залити не лише в барабан, але й у відсік для порошку. Тоді чищення запускається на тривалому режимі прання і за високої температури.

Засіб допоможе змити весь накип, залишки мийних засобів, а тому машина знову буде, як нова.

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