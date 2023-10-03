Як за 2 хвилини очистити ручки газової чи електричної плити від жиру без надмірних зусиль

Як швидко зняти і помити ручки кухонної плити від застарілого бруду підручними засобами, як очистити ручки, які не знімаються.

Можливо, комусь до вподоби чистити газову чи електричну плиту від бруду та жиру, але все ж таки це заняття не з приємних. Для власників сенсорних плит не існує проблем з жиром на ручках, таку плиту можна просто витерти. Та коли потрібно чистити традиційну плиту з ручками, решітками та конфорками, тут настрій відразу псується. Але з цим можна легко впоратися – більше жодних проблем та надмірних зусиль. Як відчистити ручки від жиру та бруду за кілька хвилин – читайте далі.

Раніше ми писали, як без зусиль відмити кухню від жиру та застарілого бруду.

Як швидко очистити ручки газової чи електричної плити від застарілого жиру: покрокова інструкція

Підготуйте для чищення ручок газової або електричної плити гарячу воду, рідину для миття посуду, губку, соду та оцет. Потім змішайте теплу воду та засіб для миття посуду у відрі. Намочіть губку у розчині та покладіть на ручку плити. Зачекайте 2 хвилини, щоб жир розчинився під впливом миючого засобу. Ретельно витріть ручки губкою, якщо жир залишився, варто повторити процедуру. Для більш застарілих забруднень слід змішати соду та оцет, аби отримати пасту. Нанесіть отриману суміш на ручки плити, залиште на кілька хвилин та протріть губкою.

Як зняти ручки з газової та електричної плити і почистити їх

Аби зняти ручки з газової чи електричної плити, потрібно спочатку перевірити, чи вони знімаються. Якщо є інструкція до плити, то цю інформацію можна дізнатися там. Коли інструкція згубилася, то слід самостійно перевірити, легенько потягнувши їх до себе. Знімні ручки без зусиль знімуться з плити.

Щоб почистити знімні ручки плити, потрібно зробити миючий засіб із соди та дуже гарячої води у пропорції: 3 столові ложки соди на 0,5 л гарячої води. Потім зняті ручки варто помістити у розчин та залишити на 20 хвилин. Далі можна помити їх за допомогою старої зубної щітки.

Як почистити ручки газової та електричної плити, якщо вони не знімаються: 7 дієвих способів

Господарським милом. Таке мило містить луги, тому воно підходить не тільки для прання, а й для чищення забруднень з будь-яких поверхонь. Щоб почистити ручки плити, потрібно натерти ¼ частину бруска господарського мила, залити пів склянки окропу і добре розмішати. Потім змочить губку чи серветку у розчині і добре витріть застарілий жир та бруд. Опісля слід протерти вологою та сухою тканиною.

Таке мило містить луги, тому воно підходить не тільки для прання, а й для чищення забруднень з будь-яких поверхонь. Щоб почистити ручки плити, потрібно натерти ¼ частину бруска господарського мила, залити пів склянки окропу і добре розмішати. Потім змочить губку чи серветку у розчині і добре витріть застарілий жир та бруд. Опісля слід протерти вологою та сухою тканиною. Содою та перекисом водню. Щоб швидко очистити ручки газової плити, потрібно змішати 2 чайні ложки соди та трохи перекису 3%, щоб утворилася паста. За допомогою зубної щітки нанесіть цю масу на ручки плитки, а через 7 хвилин почистіть поверхню ручок цією ж щіткою. Потім варто ретельно протерти вологою тканиною.

Щоб швидко очистити ручки газової плити, потрібно змішати 2 чайні ложки соди та трохи перекису 3%, щоб утворилася паста. За допомогою зубної щітки нанесіть цю масу на ручки плитки, а через 7 хвилин почистіть поверхню ручок цією ж щіткою. Потім варто ретельно протерти вологою тканиною. Вологими серветками. Такі серветки містять спирт, тому добре впораються із брудом та жиром, оскільки зможуть розчинити його. Але цей метод спрацює, якщо поверхня не дуже брудна. Обережно вологою серветкою пройдіться по панелі газової плити, якщо буде потрібно, повторіть процедуру.

Такі серветки містять спирт, тому добре впораються із брудом та жиром, оскільки зможуть розчинити його. Але цей метод спрацює, якщо поверхня не дуже брудна. Обережно вологою серветкою пройдіться по панелі газової плити, якщо буде потрібно, повторіть процедуру. Анісовими краплями з умістом нашатирного спирту. Нанесіть на ватний диск анісові краплі, які можна придбати в будь-якій аптеці, і почистіть ручки плити. Якщо плита дуже брудна, залиште диск на забрудненому місці на кілька хвилин, а потім ретельно витріть. Але під час процедури потрібно відкрити вікно, так як краплі мають різкий запах.

Нанесіть на ватний диск анісові краплі, які можна придбати в будь-якій аптеці, і почистіть ручки плити. Якщо плита дуже брудна, залиште диск на забрудненому місці на кілька хвилин, а потім ретельно витріть. Але під час процедури потрібно відкрити вікно, так як краплі мають різкий запах. «Бовтанкою». Для приготування цього засобу потрібно змішати спирт, гліцерин, воду та аміак у рівних частинах – по 1 чайній ложці кожного складника. Потім у цьому розчині змочіть зубну щітку та потріть брудні місця і ручки плитки. Залиште розчин на 5-7 хвилин, щоб бруд та жир розчинився, потім протріть вологою губкою чи ганчіркою.

Для приготування цього засобу потрібно змішати спирт, гліцерин, воду та аміак у рівних частинах – по 1 чайній ложці кожного складника. Потім у цьому розчині змочіть зубну щітку та потріть брудні місця і ручки плитки. Залиште розчин на 5-7 хвилин, щоб бруд та жир розчинився, потім протріть вологою губкою чи ганчіркою. Лимонним соком. Сік лимона містить багато кислоти, яка розчиняє жир. Потрібно вичавити сік лимона, змочити у ньому зубну щітку та протерти нею брудні ручки. Якщо бруд не відмивається, щітку можна вмочити у соду і ретельно потерти ще. Опісля слід протерти оброблену поверхню вологою губкою чи тканиною.

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