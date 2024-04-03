Як одна ложка майонезу допоможе врятувати ваші меблі: хитрість, про яку мало хто знає

Зазвичай ми використовуємо майонез на кухні, під час приготування їжі. Однак цей продукт має приховану функцію, яка допоможе від популярної проблеми з дерев'яними меблями, особливо столом.

З кожним може статися така ситуація, коли хтось з гостей чи членів сім'ї поставить келих або кружку з гарячим напоєм на дерев'яний стіл. Після цього на його поверхні залишаються зовсім непривабливі плями.

Звичайно, для очищення столу можна використовувати і спеціальні хімічні засоби, однак існує більш натуральний і дешевий метод. Виявляється, з такою проблемою допоможе боротися звичайний майонез.

Як же з кухонного соусу створити засіб, який з легкістю очищає білі плями від чашок на меблях? Все досить просто:

візьміть 1 ст. ложку майонезу і нанесіть просто на слід від кружки чи склянки;

залишіть на 30 хвилин - 1 годину, щоб продукт подіяв;

за допомогою м'якої тканини зітріть майонез.

Ви одразу побачите, що слід від кружки став набагато світлішим або й зник зовсім. В першому разі потрібно нанести засіб ще раз.

Як це працює? В майонезі містяться олії й жири, які магічно діють на деревину. Вони допомагають видалити молекули рідини, які "застрягли" в невеликих тріщинах дерева.

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