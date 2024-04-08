Як одягатися дівчатам та жінкам маленького зросту: практичні поради стилістів

Для жінок невисокого зросту, а саме 162 см та нижче в модній індустрії розроблений спеціальний термін - petite. Для таких жінок, які, зазвичай, бажають мати трохи вищий вигляд, стилісти пропонують певні правила підбору гардероба.

Стиліст Ольга Галушка вважає, що фундаментальним правилом для жінок невисокого зросту є правило співрозмірності. "Одяг, аксесуари, взуття мають бути співрозмірними з пропорціями в тілі". Якщо у вас зріст 155, мініатюрні риси обличчя та невеликий розмір ноги, одяг, сумки, прикраси, взуття також повинні бути дрібними. Сумка повинна бути на короткій ручці маленького чи середнього розміру, навіть ремінь, пряжка на ньому, об’єм прикрас повинні бути невеликими. "Це ж саме стосується вибору взуття: віддавайте перевагу плоскій підошві, невисокому підбору. Повірте моїй експертизі, взуття на масивній підошві не додасть вам зросту, а тільки зробить силует не гармонійним", - стверджує стилістка.

На її думку, краще відмовитись від мішкуватих речей та вибирати одяг з правильною та чіткою посадкою по фігурі. Мається на увазі не обтислі речі, а елементи з легким напівприляганням та окресленням хоча б основних частин тіла: шиї, ключиць, щиколоток, талії.

Намагайтесь додати в одязі більше вертикальних ліній. Це легко реалізувати, якщо почати звертати увагу на кишені, декоративні деталі, принт, фасон одягу та шви. У кожній деталі ховаються лінії. В очі впадають спочатку горизонтальні лінії, а тоді вертикальні. Горизонталі лінії роблять ту чи іншу зону візуально більшою, тому звертайте увагу на вертикалі. Замість одягу з горизонтальними смужками вибирайте з вертикальними, уникайте великої кількості накладних кишень, обирайте штани зі стрілкою.

Щоб невисоким жінкам мати довершений вигляд стилісти рекомендують:

Підкреслювати талію

Ремінь на талії є простим способом уникнути перевантаження маленької фігури. Додавайте ремінь до піджака, сукні.

Носити короткі спідниці та сукні із взуттям з гострим мисом

На думку стилісті в туфлях або чоботах з гострим носом є щось таке, що спрямовує погляди вниз і може зробити ноги трохи довшими.

Поради для жінок невисокого зросту\фото telegraf.com.ua

Носити штани із завищеною талією

Все, що має завищену талію, підходить для мініатюрних жінок. Висока посадка створює ілюзію довгих ніг, підкреслюючи при цьому талію.

Поради для жінок невисокого зросту\фото telegraf.com.ua

Одягайтесь в монохром

Монохромні луки — фаворити для дівчат невисокого зросту. Різні кольори часто можуть підкреслити певні частини фігури -- коротший торс або ноги. Намагайтесь не ділити фігуру на два чи три блоки.

Поради для жінок невисокого \фото telegraf.com.ua

Носіть пальто максі

Довге пальто зробить будь-який образ елегантнішим. А пальто довжиною міді будуть достатньо довгими для petite розмірів.

Поради для жінок невисокого \фото telegraf.com.ua

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