Як одягатися жінкам за 60: поради для створення досконалого й комфортного образу

У такому віці жінка має бути прекрасною, тому варто вибирати такі речі, які б увиразнювали її природну красу. До того ж, одяг повинен бути зручним, практичним та універсальним, щоб речі можна було легко поєднувати між собою. Це дозволить створювати багато розкішних образів, не витрачаючи зайвих грошей на покупку нового одягу. Розповідаємо, що має бути в модному гардеробі кожної пані за 60.

Як одягатися жінці за 60: загальні рекомендації стилістів

Як одягатися жінкам за 60 / Фото: pixabay.com

Експерти рекомендують дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть жінкам під час формування свого базового гардеробу. По-перше, прекрасним пані такого віку варто прибрати з гардеробу всі неякісні речі, це стосується також взуття. Такий одяг варто замінити на ті, що виготовлені з якісних тканин, фурнітури та шкіри. Правильний структурний одяг триматиме силует, навіть якщо на фігурі є кілька зайвих кілограмів. Речі необхідно вибирати виключно за розміром, бо малі чи більші розміри матимуть смішний вигляд і спотворюватимуть загальний образ.

Комфорт і функціональність

Як одягатися жінкам за 60 / Фото: Freepik

У такому віці для кожної жінки комфорт повинен грати одну з ключових ролей. Під час вибору одягу та взуття варто звертати увагу на те, щоб речі були зручними і не обмежували ваші рухи. Тобто у вашому гардеробі не повинно бути високих підборів, вузьких спідниць чи затісних светрів. Одяг повинен бути комфортним, а також виконувати функцію захисту від вітру, дощу та снігу в холодну пору року.

Сучасний стильний одяг

Як одягатися жінкам за 60 / Фото: Freepik

Звертайте увагу на класичні речі, вони ніколи не виходять із моди. До того ж, такий одяг легко комбінується між собою, тому вам не доведеться витрачати купу грошей на обновки наступного сезону. Наприклад, зараз на піку популярності одяг у стилі "тиха розкіш", який ідеально пасує всім жінкам за 60. Це класичні речі з плавними лініями в монохромних тонах, які підкреслюватимуть стрункість вашої фігури та приберуть усі недоліки. За рахунок свого кольору такі речі "витягуватимуть" ті місця, де є зайві кілограми.

Монохромні кольори

Як одягатися жінкам за 60 / Фото: Freepik

Найголовніша вимога до гардеробу всіх жінок за 60 – одяг повинен мати монохромні, переважно світлі відтінки. Не варто зловживати чорним, коричневим чи сірим кольором. Якщо ви одягли таку річ, то на вас обов’язково має бути щось світле – біле, кремове чи бежеве, оскільки темні кольори додають років. Про яскраві неприродні відтінки та незрозумілі принти також доведеться забути, ці речі здешевлюють образ елегантних пані 60+.

Аксесуари

Як одягатися жінкам за 60 / Фото: Freepik

Щоб зробити свій образ досконалим, живим та яскравим, треба правильно підбирати сумки та прикраси. Аксесуари повинні бути лише з натуральної сировини та якісно виготовлені. Жодних дешевих сумок і біжутерії. Прикраси можуть бути з напівдорогоцінним камінням, зі шкіри, дерева та звичайного металу, але відмінної якості. Сумки треба вибирати також із якісного матеріалу природних кольорів у тон вашому одягу, тоді загальний аутфіт завжди буде доречним і розкішним.

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