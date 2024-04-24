Як оформити опікунство, піклування, постійний догляд за людиною, що має інвалідність I та II групи

Опікунство, піклування, постійний догляд за людиною з іваділністю 1 та 2 групи: куди звернутися, вимоги, необхідні документи

Людина зі встановленою II групою інвалідності - це особа, яка здатна до самообслуговування, але не здатна до праці в звичайних виробничих умовах.

Ми вже писали, хто має право та як оформити другу групу. Розяснюємо, як оформити опікунство, піклування над людьми з інвалідністю II групи

Хто може стати опікуном чи піклувальником

Відповідно до ч. 2 ст. 63 ЦК України, опікуном може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника (ч. 4 ст. 63 ЦК України).

Встановлення опіки або піклування – визначення органами виконавчої влади або судом, в чиї обов’язки входить турбота про дітей або дорослих з обмеженою дієздатністю.

Чим відрізняється опіка від піклування

В Україні передбачені два варіанти офіційного піклування. Це опіка, яка передбачена для недієздатних осіб та постійний догляд (піклування, патронаж) , умови якого узгоджуються з патронованою особою і прописуються в договорі.

Опіка встановлюється над малолітніми особами(віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування та особами, які визнані недієздатними.

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Тобто опікун призначається, якщо особа визнається повністю недієздатною. Піклувальник призначається, коли дієздатність літньої людини обмежена.

Як оформити опіку та піклування

Необхідно довести, що людина потребує вашого повного піклування, що особа є недієздатною, що за певними юридичними та медичними критеріями вона не може контролювати свої дїії, не може об’єктивно оцінювати свої вчинки, що у неї психічні розлади.

Як зазначає юристка Людмила Власенко, щоб встановити опіку/піклування, необхідно:

Звернутися до місцевого органу опіки та піклування і отримати рішення про можливість призначення опікуна/піклувальника особі.

Подати заяву до суду за місцем проживання особи над якою встановлюється опіка/піклування, або за місцем проживання потенційного опікуна/піклувальника.У заяві про визнання фізичної особи недієздатною/обмежено дієздатною, мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

До заяви мають бути додані докази на підтвердження психічного стану: довідка про стан здоров’я та виписка з історії хвороби.

Суд, ухвалюючи рішення про визнання фізичної особи недієздатною/обмежено дієздатною, встановлює над нею відповідно опіку/піклування і за поданням органу опіки та піклування призначає їй опікуна/піклувальника. Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначає не може перевищувати двох років.

Як оформити постійний догляд над непрацездатними особами та особами похилого віку

Процедура встановлення постійного догляду оформляється простіше за опікунство та піклування, адже немає необхідності в судовому порядку визнавати людину недієздатною.

Оформлення постійного догляду мають право отримати особи, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самотужки забезпечувати побутове самообслуговування.

За ким можна здійснювати догляд

Догляд здійснюється за:

особами з інвалідністю I чи ІІ групи ( крім тих, хто потребує допомоги внаслідок психічного розладу);

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

тими, хто досяг 80-річного віку;

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

Зверніть увагу! Якщо догляду потребує дієздатна особа, яка усвідомлює свої дії, але у зв’язку зі станом здоров’я потребує стороннього догляду, в такому випадку потрібна обов’язкова згода про отримання догляду. Тому йдеться про людину літнього віку/пенсіонера/ку з когнітивними порушеннями, він/вона також має написати заяву про те, аби йому/їй призначили особу, яка буде здійснювати постійний догляд.

Оформити догляд над вказаною вище категорією осіб може фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг, особа з числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Для оформлення постійного догляду за особою, яка його потребує, потрібно звернутися до органу опіки та піклування і надати наступний перелік документів:

заяву про те, що особа хоче здійснювати постійний догляд за особою, яка потребує догляду;

копії паспорту особи, яка буде здійснювати догляд, та особи, щодо якої буде здійснюватися догляд;

медичну довідку особи, яка буде здійснювати догляд;

довідку щодо реєстрації місця проживання;

документи щодо права власності на майно або право користування ним;

довідку лікарської комісії, яка підтверджує те, що особа потребує постійного стороннього догляду іншої особи.

Які документи підтверджують потребу в догляді