Як охолодити кімнату перед сном, якщо немає електрики: лайфгаки

Аномальна спека, яка прийшла до України, не оминула жителів жодного регіону. Справжнім квестом для українців стало ще й те, що через вимкнення світла не завжди є можливість скористатися кондиціонером чи вентилятором. Однак, є лайфгаки, які замінять звичні охолоджувальні прилади.

Як охолодити кімнату, коли немає світла - розповідаємо далі.

Закриті штори та жалюзі

Чим менше сонячні промені потраплятимуть у приміщення, тим менше воно нагріватиметься. Для цього краще завісити усі вікна. Найкращим варіантом стануть щільні жалюзі або штори-блекаут, але підійдуть і жалюзі, і білі пластинки, що відображають більшу частину сонячних променів. Ще один спосіб - купити алюмінієву плівку на вікна, яка також буде ефективною.

жалюзі

Мокрі рушники

Мокрі рушники допоможуть підвищити вологу та охолодити приміщення — розвісьте їх або інший текстиль по всьому будинку. При сильній спеці змочувати рушники потрібно кожні 30 хвилин.

Сон на підлозі

Якщо заснути ніяк не вдається, то можна спробувати сон на підлозі. Гаряче повітря, за законами фізики, підіймається нагору, то перебувати в приміщенні потрібно якомога нижче. Вдень це складно зробити, а от уночі цілком можна спати на підлозі.

Холодна ванна

Ще один незвичний, але дієвий спосіб, - наберіть повну ванну холодною водою і відкрийте всі двері. Це допоможе зменшити температуру повітря на 2−3 градуси. Крім того, можна прийняти холодний душ, який зменшить температуру тіла.

Лайфгаки, як охолодити кімнату в спеку

Крижані пляшки

Щоб зменшити спеку - перед сном у ліжко можна покласти крижані пляшки з водою. Також за годину до сну чисту постіль можна помістити в холодильник, а потім застелити ліжко.

Чай з ментолом

Допомогти охолодитися також може холодного м’ятний чай з льодом. Ментол активує сенсорні рецептори в роті, викликаючи відчуття прохолоди, крім того має заспокійливі властивості.

Пульсові точки

Охолодити пульсові точки (задня поверхня колін, згини рук, пахви або шия) на тілі можна за допомогою льоду. Для цього загорніть лід у тканину і тримайте компрес на цих місцях.

Лайфгаки, як охолодити кімнату в спеку

Замороження подушки або наволочки

Помістіть подушку у пакет і покладіть її в морозилку на 10 хвилин. Якщо у вашій морозилці для цілої подушки не вистачить місця, тоді заморозьте лише наволочку. Швидке заморожування створить тимчасовий ефект прохолоди, який дозволить вам швидше заснути.

Також ми розповідали, що робити в аномальну спеку, щоб охолодити організм та почуватися добре.

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