Як омолодити навіть стару яблуню в саду і до чого тут іржаві цвяхи: безцінний винахід садівників

Здавалося б, навіщо тримати вдома старі іржаві цвяхи. А, виявляється, вони допомагають омолодити яблуні в саду. Хоча такий метод може звучати дивно, але він дійсно працює.

Яблуневі сади досить поширене явище в Україні. Однак, часто садівники вважають, що старі яблуні потрібно вирубувати, не думаючи, що їх ще можна легко омолодити.

Експерти стверджують, що в певний вік плодові дерева починають поступово "згасати". Вони дають менше плодів, частіше страждають від хвороб та шкідників. Втім, провівши процедуру омолодження, ви зможете допомогти старим яблуням.

Для цього багато не потрібно. Спеціалісти поділилися простим методом, який вам допоможе. Справа в тому, що коли дерево зазнає значний стрес, то воно починає витрачати всі сили на подовження життєдіяльності. Спершу результат малопомітний, втім вже через рік омолоджена яблуня порадує великим урожаєм.

Щоб дати своїм старим яблуням другий шанс, візьміть один іржавий цвях і просто забийте його в стовбур. Завдяки такій махінації дерево отримає сильний стрес, який допоможе пробудити в ньому власні резерви. Рослина у відповідь випусте нові пагони і подарує великий урожай влітку.

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