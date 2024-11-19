Як омолодити й очистити шкіру обличчя за допомогою солі: треба лише 2-3 чайні ложки

Підручні копійчані засоби можуть стати відмінним помічником для домашніх косметологічних процедур.
Щоб шкіра обличчя була шовковистою, свіжою та сяючою, можна скористатися продуктами, які є на кожній кухні. Одним із таких є звичайна кам’яна сіль. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.Media, як за допомогою солі очистити й омолодити шкіру свого обличчя.
Як за допомогою солі очисти й омолодити шкіру обличчя: 3 дієві методи
Ці способи застосування солі для косметологічних процедур неодмінно вам сподобаються. Адже вони дуже прості, але вкрай ефективні, ви будете задоволені результатом дії такої домашньої косметики.
- Скраб для очищення й оновлення жирної шкіри. Для приготування косметичного засобу візьміть по 2 чайні ложки меду й солі, ретельно все перемішайте. Нанесіть скраб на обличчя, шию й декольте масажними рухами. Потримайте засіб 4 хвилини і змийте теплою водою. Ваша шкіра після такого скрабування оновиться, відлущаться всі ороговілі клітини, стане гладенькою та сяючою. Омолодження на декілька років після такої косметики вам гарантоване.
- Очищувальна маска для сухої шкіри. Візьміть 3 чайні ложки солі та трохи сметани, змішайте, щоб утворилася кремоподібна суміш. Масажними рухами нанесіть маску на шкіру обличчя та шиї й потримайте декілька хвилин. Опісля змийте засіб теплою водою.
- Скраб для сухої та нормальної шкіри. Змішайте сіль і кавову гущу у пропорції 1:1, нанесіть суху суміш на чисту шкіру обличчя масажними рухами. Тримати довго не треба, 1-2 хвилин буде досить, потім ретельно змийте засіб теплою водою і нанесіть на обличчя зволожувальний крем.
Читайте також:
5 звичок людини, які вказують на внутрішню мудрість і геніальність
Як швидко зрозуміти, що людина говорить неправду: дивіться на жести й міміку
Шість знаків, які посилає наш ангел-охоронець, щоб захистити від лиха і попередити про небезпеку