Як омолодити й очистити шкіру обличчя за допомогою солі: треба лише 2-3 чайні ложки

Щоб шкіра обличчя була шовковистою, свіжою та сяючою, можна скористатися продуктами, які є на кожній кухні. Одним із таких є звичайна кам’яна сіль. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.Media, як за допомогою солі очистити й омолодити шкіру свого обличчя.

Як за допомогою солі очисти й омолодити шкіру обличчя: 3 дієві методи

Ці способи застосування солі для косметологічних процедур неодмінно вам сподобаються. Адже вони дуже прості, але вкрай ефективні, ви будете задоволені результатом дії такої домашньої косметики.

Скраб для очищення й оновлення жирної шкіри. Для приготування косметичного засобу візьміть по 2 чайні ложки меду й солі, ретельно все перемішайте. Нанесіть скраб на обличчя, шию й декольте масажними рухами. Потримайте засіб 4 хвилини і змийте теплою водою. Ваша шкіра після такого скрабування оновиться, відлущаться всі ороговілі клітини, стане гладенькою та сяючою. Омолодження на декілька років після такої косметики вам гарантоване.

Для приготування косметичного засобу візьміть по 2 чайні ложки меду й солі, ретельно все перемішайте. Нанесіть скраб на обличчя, шию й декольте масажними рухами. Потримайте засіб 4 хвилини і змийте теплою водою. Ваша шкіра після такого скрабування оновиться, відлущаться всі ороговілі клітини, стане гладенькою та сяючою. Омолодження на декілька років після такої косметики вам гарантоване. Очищувальна маска для сухої шкіри. Візьміть 3 чайні ложки солі та трохи сметани, змішайте, щоб утворилася кремоподібна суміш. Масажними рухами нанесіть маску на шкіру обличчя та шиї й потримайте декілька хвилин. Опісля змийте засіб теплою водою.

Візьміть 3 чайні ложки солі та трохи сметани, змішайте, щоб утворилася кремоподібна суміш. Масажними рухами нанесіть маску на шкіру обличчя та шиї й потримайте декілька хвилин. Опісля змийте засіб теплою водою. Скраб для сухої та нормальної шкіри. Змішайте сіль і кавову гущу у пропорції 1:1, нанесіть суху суміш на чисту шкіру обличчя масажними рухами. Тримати довго не треба, 1-2 хвилин буде досить, потім ретельно змийте засіб теплою водою і нанесіть на обличчя зволожувальний крем.

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