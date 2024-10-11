Як організувати простір у шафі: поради, які допоможуть навести лад

У пригоді стануть і органайзери, які можна легко встановити на внутрішньому боці дверцят шафи.

Шафа переповнена одягом, а вдягнути ніщо? Ви будете здивовані тим, що ховається поміж ваших полиць після ретельної ревізії.

Як звільнити місце в шафі та позбутися хаосу – розповідаємо далі.

Розберіть шафу

Спершу варто повністю звільнити гардероб і дістати все з шафи. Після цього зробіть прибирання на полицях і протріть усі поверхні.

Сортування одягу

Варто розділити одяг на актуальний та той, якого ви готові позбутися. Розділіть усе, що хочете зберігати в шафі, на групи. Наприклад, окремо джинси, окремо сукні, окремо футболки й топи, окремо светри.

Речі можна розкладати по кольорах або використовувати спеціальні тканинні короби з табличками.

Вішаки та органайзери

Масивні вішаки займають забагато простору і відволікають увагу від одягу. Замість цього використовуйте вузькі, в ідеалі – одинакові. Це створює більше простору та має охайніший вигляд.

Шафа з одягом / Фото: Unsplash

У пригоді стануть і органайзери, які можна легко встановити на внутрішньому боці дверцят шафи. Вони підходять для невеликих предметів одягу – наприклад, нижньої білизни.

Також можна втсановити підвісні відділення на внутрішньому боці дверей шафи, які підходять для невеликих предметів одягу: спідньої білизни, купальників, шкарпеток, шарфів і колготок.

Створіть цифровий архів

Для цього потрібно сфотографувати кожен предмет одягу, який ви хочете мати у своєму архіві, та зберегти його у спеціально створеній папці.

Як навести лад у шафі / Фото: pixabay.com

Потім можна обережно розкласти одяг до коробок, розсортувати за категоріями "весна/літо", "осінь/зима" та зберігати в підвалі або на горищі.

Завдяки цифровізації вам буде легко запам'ятати старі предмети одягу в майбутньому і знайти їх знову, коли вони вам знадобляться.

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