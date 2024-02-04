Як освіжити подушки без прання: лайфгак від фахівців

Спати на чистих подушках важливо не лише для хорошого сну, а й для здоров'я загалом.

Аллен Цівлак, експерт із прибирання вважає, що синтетичні подушки слід прати кожні 3-6 місяців, пухові та пір’яні подушки слід чистити кожні 6-12 місяців, і лише в хімічній чистці. Якщо у вас є подушка з пам’яттю, потрібно проводити її професійне чищення кожні 1-2 роки.

Ми всі знаємо про важливість прання постільної білизни, але як часто ви перете самі подушки? Напевно кожна господиня задумувалася, як помістити велику подушку в пральну машину, як її швидко висушити. Експерт із прибирання розповів про метод, як почистити подушки без прання та швидко висушити.

Для цього знадобиться лише два звичайних домашніх інгредієнта — харчова сода та оцет. Більшість подушок можна таким чином почистити, це займає всього декілька хвилин. І потрібно буде почекати лише 30 хвилин, щоб подушки висохли і їх можна було використовувати.

Як почистити подушку без прання

Спочатку ви повинні зняти з подушок наволочки та протектори, а потім «щедро посипати» харчовою содою всю поверхню подушки, обидві сторони.

Потім змішайте в рівних частинах білий оцет та воду у пляшці з розпилювачем та розпилити суміш на подушку.

Подушку з розпиленою сумішшю залишити на 30 хвилин, щоб інгредієнти «попрацювали над видаленням запахів».

Після чого, скориставшись щіткою або порохотягом із насадкою для оббивки видалити харчову соду. Якщо погода дозволяє, ви можете покласти подушки для висихання на сонце, оскільки, сонячне світло має «природні дезінфекційні властивості», які можуть допомогти усунути неприємні запахи.

Але, як зауважує експерт, завжди потрібно перевіряти "інструкції з догляду на своїх подушках, щоб переконатися, що вони підходять для цього методу очищення". Таким метод чищення може не підходити, наприклад, для подушок з піни, з ефектом пам'яті, вони повинні уникати надмірної вологи.

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