Як отримати електронний рецепт на ліки без мобільного телефона: пояснення

Навіть якщо у пацієнта немає мобільного телефона, він однаково може отримати електронний рецепт на ліки.

У Судово-юридичній газеті українцям нагадали про те, чи можна отримати електронний рецепт без мобільного телефона.

За словами Національної служби здоров'я України, отримати е-рецепт на "Доступні ліки" чи рецептурний препарат можна і без відсутності смартфона. У відомстві зазначили, коли лікар виписує електронний рецепт, пацієнт має право попросити його роздрукувати цей рецепт як інформаційну пам'ятку.

В ній повинна міститися така інформація:

номер рецепта, який був виписаний лікарем;

код підтвердження (якщо декларація з номером телефону, то повинна прийти СМС з цим кодом, якщо без нього, тоді код друкується просто на пам'ятці);

інформація про всі ліки, що були виписані;

інформація про те, як застосовувати ліки.

Після цього пацієнт з роздруківкою електронного рецепту на "Доступні ліки" повинен прийти до будь-якої аптеки, яка бере участь у цій програмі.

Нагадуємо, що у зоні бойових дій та на окупованих територіях лікар може виписувати як електронний, так і паперовий варіант рецепта Обидва будуть дійсні в аптеці.

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