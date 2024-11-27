Як отримати максимально ніжне картопляне пюре: додайте у страву один незвичайний інгредієнт

Картопляне пюре — це один з найпопулярніших гарнірів на столі українців. Кожен кулінар хоче, щоб ця страва вийшла максимально ніжна та пишна. І для цього радимо додати один цікавий інгредієнт.

Більшість кулінарів під час приготування картопляного пюре додають до нього тепле молоко або вершкове масло. Звісно, ці інгредієнти допомагають зробити страву смачною, але для ніжності і пишності краще взяти щось кардинально інше. Хоча цей продукт може здатися незвичайним, спробуйте, і вам не захочеться готувати пюре за іншим рецептом.

Для приготування смачного і ніжного пюре, візьміть 1 кг картоплі, відваріть овоч у попередньо підсоленій воді до готовності. Ретельно розімніть відварену картоплю, додайте трішки теплого молока і 250 г вершкового масла.

Тепер прийшла черга нашого секретного інгредієнту, який змінить вашу страву кардинально. Йдеться про сирий яєчний жовток. Додайте його, а потім збийте просто у каструлі всі компоненти за допомогою занурювального блендера.

Таке картопляне пюре подають гарячим. Воно чудово поєднується з рибними чи м'ясними стравами.

Для пишного і ніжного пюре потрібно також ретельно стежити за температурою всіх інгредієнтів, які ви додаєте до страви. Картопля має бути гарячою, а молоко теплим, тільки тоді сирий жовток не запечеться, зберігаючи свою текстуру і корисні властивості.

Фахівці кажуть, що не потрібно боятися експериментувати зі спеціями. Наприклад, ви можете додати чорний перець чи мускатний горіх для особливого аромату. А якщо вам хочеться насиченого смаку, натріть трішки твердого сиру. Свіжості і яскравості можна добитися, якщо дрібно порізати зелень: петрушку і кріп.

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