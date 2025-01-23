Як отримати удвічі більший урожай картоплі: секрети досвідчених господарів

Картопля – один із найпопулярніших і найулюбленіших овочів, тому росте на городі практично кожного українця.
Щоб зібрати максимально великий урожай картоплі, досвідчені городники рекомендують дотримуватися кількох простих правил. Розповідаємо, як правильно садити й вирощувати картоплю, щоб отримати значно більший урожай.
Як отримати великий урожай картоплі: секрети досвідчених господарів
- Якісні клубні. Картоплю треба вибирати того сорту, який найбільш адаптований до кліматичних умов регіону вашого проживання. Щоб культура була стійка до хвороб та несприятливих погодних умов. Найкраще садити бульбу вагою 50-80 грамів. Якщо картопля більша, то її треба розрізати й дивитися, щоб на кожній частинці було не менше двох вічок.
- Купання в живильному розчині. Для прискорення рослу пагонів, бульбу треба викупати у спеціальному розчині. В 10 літрах води треба розчинити по 40 г калійної солі, азотного добрива та суперфосфату. За добу до висаджування необхідно обробити картоплю цим живильним розчином.
- Правильне розташування ділянки. Картоплю треба садити на підвищенні, борозни мають бути розташовані з півночі на південь, щоб культура отримувала якнайбільше сонячного світла.
- Підживлення. Спочатку, щоб добре росло бадилля, картоплю підживлюють азотними добривами, наприклад, сечовиною, аміачною селітрою чи курячим послідом. А під час формування бульб картопля потребує добрив із калієм і фосфором.
- Захист від шкідників. Перед висаджуванням треба обробити бульби від фітофторозу та шкідників. А в час активного росту необхідно кропити картоплю від колорадського жука.
- Гарне "сусідство". Досвідчені городники рекомендують садити біля ділянки з картоплею горох, тоді врожай буде значно більшим. А чорнобривці й часник відлякуватимуть шкідників, якщо ростимуть біля картоплі.
Читайте також:
100 граммов в барабан – и машинка станет, как новая: никакой накипи или плесени не будет
10 самых урожайных сортов помидоров, которые уже нужно искать