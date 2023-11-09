Як оживити засохлу кімнатну квітку: 5 порад від досвідчених флористів, які стовідсотково допоможуть

Якщо ваша кімнатна квітка захворіла й засохла, не варто перейматися через це. Її можна повернути до життя. Як це зробити? Розповідаємо, що потрібно дати вашій рослині, щоб вона знову ожила.

Що робити, якщо засохла кімнатна рослина: дієві поради від професіоналів

Правильно поливайте. Спочатку потрібно перевірити сухість ґрунту. Для цього вставте палець у землю на глибину до двох сантиметрів. Якщо ґрунт сухий, необхідно добре полити рослину, поки вода не почне витікати із дренажних отворів горщика. Аби запобігти загниванню кореневої системи рослини, не потрібно заливати її водою.

Спочатку потрібно перевірити сухість ґрунту. Для цього вставте палець у землю на глибину до двох сантиметрів. Якщо ґрунт сухий, необхідно добре полити рослину, поки вода не почне витікати із дренажних отворів горщика. Аби запобігти загниванню кореневої системи рослини, не потрібно заливати її водою. Видаліть відмерлі частини рослини. Щоб ваша рослина ожила, обріжте всі відмерлі частинки. Тоді квітка спрямує всю свою силу на регенерацію і відновлення. І це також допоможе в боротьбі з хворобами та шкідниками, які можуть бути у відмерлих частинах. Тому варто якомога швидше позбутися засохлого й пожовклого стебла чи квітки.

Щоб ваша рослина ожила, обріжте всі відмерлі частинки. Тоді квітка спрямує всю свою силу на регенерацію і відновлення. І це також допоможе в боротьбі з хворобами та шкідниками, які можуть бути у відмерлих частинах. Тому варто якомога швидше позбутися засохлого й пожовклого стебла чи квітки. Забезпечте належне освітлення. Кімнатні рослини потребують до восьми годин денного світла на добу. Тому потрібно вибрати правильне місце, де сонячні промені потраплятимуть на квітку в максимальній кількості. Варто спостерігати за реакціями рослини та за потреби коригувати її місце перебування у приміщенні.

Кімнатні рослини потребують до восьми годин денного світла на добу. Тому потрібно вибрати правильне місце, де сонячні промені потраплятимуть на квітку в максимальній кількості. Варто спостерігати за реакціями рослини та за потреби коригувати її місце перебування у приміщенні. Регулярно підживлюйте ґрунт. Для цього треба використовувати водорозчинне добриво, яке потрібно регулярно вносити. Дотримуйтеся інструкції, яка зазначена на пакованні, аби правильно розрахувати дозу й частоту підживлення.

Для цього треба використовувати водорозчинне добриво, яке потрібно регулярно вносити. Дотримуйтеся інструкції, яка зазначена на пакованні, аби правильно розрахувати дозу й частоту підживлення. Підтримуйте оптимальний рівень вологості ґрунту. Різні кімнатні рослини мають індивідуальні вимоги щодо вологості. Її потрібно підвищувати так, щоб не пошкодити коріння. Змочуйте листя квітки або ставте поряд піддон із водою.

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