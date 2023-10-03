Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як перестати ревнувати кохану людину: поради, що допоможуть відновити довіру у парі

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як перестати ревнувати кохану людину: поради, що допоможуть відновити довіру у парі

Як перестати ревнувати кохану людину / Фото: pixabay.com

Поради психолога: як перестати ревнувати свого партнера до інших і налагодити взаємини.

Життя у постійному страху зради партнера – нестерпне, тому часто призводить до руйнування стосунків. Тотальний контроль та недовіра є причиною багатьох сварок та розлучень. Але є кілька простих рекомендацій, якими ділиться у своєму пості в Instagram психологиня Ірина Кулік, що допоможуть парі подолати непорозуміння та відновити довіру одне до одного.

Як перестати ревнувати чоловіка

  • Довіряйте. Довіра своєму партнерові – це ключова складова для збереження здорових та гармонійних стосунків. Якщо ви не вірите своєму чоловікові, значить, вам варто поговорити з ним про це, з’ясувати всі питання, що вас турбують.
  • Працюйте над собою. Найчастіша причина ревнощів  - це невпевненість у собі. Варто попрацювати над цим самостійно або звернутися до психолога. Впевнена жінка ніколи не буде ревнувати свого партнера, оскільки знає собі ціну.
  • Займіться своїми справами. Часто жінки увесь свій  вільний час присвячують турботі про чоловіка, що є неправильним. Спрямуйте свою енергію на різні сфери життя: кар’єру, друзів та хобі. Напевно, вашому чоловікові більше імпонуватиме зацікавлена у житті розвинена особистість, ніж сварлива дружина.
  • Спільні заняття. Заведіть традицію зі своїм партнером проводити деякий час за спільними заняттями, це підтримує здоровий емоційний зв’язок та зацікавленість одне в одному.

Як перестати ревнувати дівчину чи жінку

  • Відверто розмовляйте. Психолог рекомендує відверто обговорювати все, що відбувається у парі і на душі одне в одного. Таким чином можна з’ясувати причини недовіри до партнера та нівелювати їх.
  • Розуміння. Спробуйте віднайти в собі причини вашої недовіри до дівчини чи дружини, подумайте, яким чином ви можете виправити ситуацію, аби покращити стосунки. Можливо, вам доведеться попрацювати над власною самооцінкою.
  • Довіряйте. Партнери повинні удвох працювати над зміцненням довіри у відносинах. Тому відкрито обговорюйте всі моменти та непорозуміння, щоб не було жодних недомовленостей.
  • Психологічна поміч. Якщо самостійно не вдається впоратися зі своїми ревнощами партнерки до інших чоловіків, тоді варто звернутися за кваліфікованою допомогою. Варто розглянути варіанти консультації у сімейного психолога, це неодмінно допоможе розібратися з проблемою недовіри до своєї жінки та ревнощів.
  • Постійний саморозвиток. Намагайтеся постійно розвиватися як особистість. Це допоможе вам змістити фокус уваги з ревнощів на свої особисті досягнення. Так ви станете впевненим у собі, цікавим як особистість, що сприятиме вашим кар’єрним, фінансовим та бізнесовим успіхам.
  • Зосереджуйтеся на позитиві. Кожного дня потрібно зосереджуватися на маленьких радощах, які є у вашому житті. Працюйте разом з партнеркою над емоційним благополуччям своєї пари. Це обов’язково зміцнить ваші взаємини.

Читайте також:

Як утримати чоловіка: 3 помилки, які можуть відштовхнути партнера на початку стосунків

10 ознак того, що ваш чоловік вас не любить

Ця фраза зміцнить ваш шлюб і покращить стосунки: що потрібно говорити коханій людині

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
133
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація