Як перетворити звичайну гречку на справжній кулінарний шедевр: додайте цю спецію

Якщо вам вже давно набридла звичайна гречана каша, ця кулінарна хитрість стане в нагоді.

Існує купа рецептів, щоб приготувати найсмачнішу гречку, напевно кожна господиня має свої секрети ідеальної каші. Однак, мало кому відомо, що гречка любить одну спецію, яка перетворює звичайнісіньку кашу на справжній витвір кулінарного мистецтва. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Радіо Трек" як приготувати ідеальну гречку, які спеції треба додати, щоб каша смакувала всій родині.

Як приготувати найсмачнішу гречку у світі: додайте цю спецію

Перед тим, як варити кашу, крупу необхідно ретельно перебрати і промити хоча б два рази. Потім залийте гречку водою у пропорції 1:2 і варіть у каструлі із товстими стінками.

Сіль та спеції краще додавати на початку приготування. Прянощі можна брати будь-які – гострий перець, куркуму, імбир, сушений часник чи цибулю. Однак, щоб гречка мала по-справжньому ідеальний та насичений смак, варто додати у кашу кмин.

Спочатку насіння кмину треба обсмажити на невеликій кількості олії. Додавати спецію варто тоді, коли гречка закипить. Можна також використовувати кмин у вигляді порошку.

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