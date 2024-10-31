Як перевести свіжі дріжджі в сухі: корисна інформація, як правильно ними користуватися

Дріжджі — це важливий компонент тіста та випічки. За природою це гриби, які починають швидко розмножуватися при контакті з рідиною і викликають процес бродіння, внаслідок якого тісто підіймається.

Які бувають дріжджі

Живі, пресовані або свіжі дріжджі — найпопулярніший вид дріжджів. Дріжджі мають вигляд щільної маси сірувато-коричневого кольору з приємним і насиченим ароматом хліба. Їх потрібно активувати у теплій воді з цукром та борошном. Зазвичай випічка з ними виходить пишною і м'якою, а тісто швидко підіймається. У фірмовому упакуванні пресовані дріжджі зберігаються близько 12 днів, а у відкритому — всього пару днів.

Сухі дріжджі також називають активними. Їх можна додавати до борошна або інших сухих інгредієнтів, не розводячи у воді. Сухі дріжджі зберігаються набагато довше - до 2 років в закритій упаковці. Але тісто з ними виходить не таким пишним і ароматним. Швидкорозчинні дріжджі - різновид сухих дріжджів з особливо дрібними гранулами. Швидкорозчинні попередньої підготовки не потребують — їх зазвичай одразу ж змішують із борошном. Саме такі дріжджі дуже зручно використовувати для рецептів у хлібопічці або для приготування піци.

Яка пропорція між сухими та живими дріжджами

Зазвичай в рецептах вказується певний вид дріжджів, а під рукою є інший. Як в такому випадку розрахувати правильну кількість, адже від цього буде залежати якість випічки?

Пропорція проста: 1 частина сухих дріжджів дорівнює 2,5 частини пресованих дріжджів. Це означає, що 10 грамів сухих дріжджів можна замінити на 25 грамів пресованих. 1 г швидкодійних дорівнює 3 г «живих», тобто 10 грамів таких дріжджів можна замінити 30 г

Якщо немає кухонних ваг, то можна зорієнтуватися на "око": шматочок розміром із сірникову коробку пресованих важить 25 г, а 1 ч. л поміщається 3 г сухих без гірки та 5 г з гіркою. Тобто 3-4 ч. л сухих дріжджів можна замінити шматком живих, розмір яких дорівнює двом сірниковим коробкам.

Отже, якщо в рецептурі згадуються дріжджі, відмінні від тих, які зараз є на вашій кухні, врахуйте, що 10 грамів активних сухих відповідає 25 або 30 г грамів свіжих. Тобто свіжі замінюють активні у пропорції 0,5:1.

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