Як перевірити, що вас по-справжньому люблять: 10 найголовніших ознак

Як зрозуміти, що вас дійсно люблять? Адже іноді партнер буває не дуже відвертим у своїх емоційних проявах, особливо, це стосується чоловіків. А ще є любов рідних, колег та друзів, тому було б цікаво знати і не обмежуватися лише почуттями в парі. Щоб не мучитися роздумами та запитаннями типу: в чому проявляється кохання, як визначити, що люблять по-справжньому, - читайте далі. І ви з легкістю зможете упевнитися у щирості почуттів чи їх відсутності.

Свідоме та відверте ставлення

Відсутність будь-яких масок у стосунках з партнером – це основа справжньої любові. Якщо вас люблять, то не будуть брехати, грати чужі ролі у спілкуванні з вами. Так, справжніми у стосунках бути дуже важко, ми кожного дня граємо якусь роль у суспільстві. Але та людина, яка вас любить, не буде приховувати свою суть, бо вона автоматично вам довірятиме.

Відсутність маніпуляцій

Люблячий партнер не тиснутиме на вас, вимагаючи щось зробити проти вашої волі, граючись поняттями - «ти обіцяла», «ти повинен», «так буде краще». Якщо у спілкуванні присутні такі фрази, то це означає, що вами маніпулюють, щоб домогтися задоволення своїх інтересів.

Партнер цінує вас

Це один із найголовніших виявів справжньої любові. Вас люблять за те, що ви є, справжніх і без прикрас: коли ви найбільш вразливі, засмучені чи невпевнені. Якщо вас по-справжньому люблять, то поважають як особистість, не обмежуючись лише вашими достоїнствами чи досягненнями.

Довіра

Це ключовий фактор у будь-яких партнерських стосунках: особистих, робочих чи дружніх. Коли вас люблять, то боятимуться зробити боляче, усіляко оберігатимуть від неправди. Так, це вимагає багато внутрішньої сили – не брехати, але така ціна, яку ватро заплатити за справжню любов.

Почуття вдячності

Любов, це коли хочеться дякувати тим людям, які щодень з тобою поряд, що б не сталося. Це коли партнер вдячний за те, що ви є, і за все, що робите для нього. Якщо вам не дякують, або ви не маєте такого відчуття, то це, напевно, закоханість, а не глибокі почуття.

Відчуття свободи

В любові партнери підсилюють одне одного, даруючи відчуття свободи та натхнення. В такому стані люди здатні на неможливе. Людина, яку люблять, стає найкращою версією себе, перебуває у потоковому стані творчості та щастя. Якщо партнер у стосунках не має можливості на самовираження, то про жодні ресурсні стани не може бути й мови.

Повага до особистих кордонів

Коли людина любить, то вона поважає особисту територію іншого. Не втручається в телефонні переписки, не заглядає в записник, поважає та приймає будь-які рішення свого партнера. Повага між людьми у взаєминах – це найголовніший фактор того, що стосунки будуть міцними та довготривалими.

Відсутність повчань

Коли любов щира, це лише підсилює партнера, робить його впевненим у собі та інших людях, вчить довірятися тим, хто поруч. Там, де є справжнє кохання, немає місця тицянню носом у недоліки та слабкі сторони одне одного.

Спільні плани на майбутнє

Якщо з вами планують сьогодення та найближчі роки, можете бути впевнені – це справжня любов. Людина, яка вас не кохає, не бачитиме потреби у вашій присутності в майбутньому. Більше того, вона сприйматиме це як тягар чи загрозу особистому щастю.

На спілкування завжди є час

Якщо ваша друга половинка завжди має час, щоб поспілкуватися з вами, навіть попри втому, тоді почуття до вас справжні. Коли вашому партнерові хочеться знати про вас усе: як минув день, що цікавого на роботі чи все у вас добре, - це означає, що ви у нього на першому місці.

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