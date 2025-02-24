Як перевірити масло на натуральність: п'ять способів, які прийдуть на поміч

В магазинах часто можна зустріти вершкове масло, яке насправді не є натуральним, але коштує як справжнє. Ось кілька корисних методів, які допоможуть вам перевірити цей продукт.

Під час купівлі вершкового масла багато хто задається питанням, чи є воно натуральним. Ось 5 простих методів, які допоможуть визначити це.

Перший спосіб — нагріти сковорідку і покласти на неї масло. Якщо воно натуральне, то швидко розтане, а ось спред почне “стріляти” і пінитися. Це відбувається через різну структуру і склад продуктів: натуральне масло містить більше молочних жирів, а спред — воду і рослинні жири.