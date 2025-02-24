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Як перевірити масло на натуральність: п'ять способів, які прийдуть на поміч

Як перевірити масло на натуральність: п'ять способів, які прийдуть на поміч

Як відрізнити натуральне масло від підроблення / Фото: pixabay.com

В магазинах часто можна зустріти вершкове масло, яке насправді не є натуральним, але коштує як справжнє. Ось кілька корисних методів, які допоможуть вам перевірити цей продукт.

Під час купівлі вершкового масла багато хто задається питанням, чи є воно натуральним. Ось 5 простих методів, які допоможуть визначити це.

Перший спосіб — нагріти сковорідку і покласти на неї масло. Якщо воно натуральне, то швидко розтане, а ось спред почне “стріляти” і пінитися. Це відбувається через різну структуру і склад продуктів: натуральне масло містить більше молочних жирів, а спред — воду і рослинні жири.

Ще один спосіб перевірки — використання морозильника. Потрібно покласти вершкове масло в морозильну камеру на годину, потім вийняти і спробувати намазати його на хліб. Натуральне масло стане крихким, а спред або маргарин залишатимуться м’якими та зручними для нанесення.

Третій метод — використання окропу. Наповніть склянку гарячою водою і опустіть в неї шматочок масла. Натуральне масло розчинятиметься повільно, а вода набуде молочного відтінку. Натомість не натуральне масло одразу спливе, і колір води не зміниться.

Справжність масла можна також визначити за кольором і вологістю. Після того як ви вийняли його з морозильника, на поверхні з’являться краплинки вологи. Через деякий час, за кімнатної температури, продукт набуде жовтого відтінку, що свідчить про його натуральність.

Останній метод — це нагрівання масла. Потрібно розтопити невелику кількість масла до кипіння. Ви повинні помітити, як маленькі чорні часточки осідають на дні — це ознака, що масло справжнє.

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