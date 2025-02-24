Як перевірити масло на натуральність: п'ять способів, які прийдуть на поміч

В магазинах часто можна зустріти вершкове масло, яке насправді не є натуральним, але коштує як справжнє. Ось кілька корисних методів, які допоможуть вам перевірити цей продукт.
Під час купівлі вершкового масла багато хто задається питанням, чи є воно натуральним. Ось 5 простих методів, які допоможуть визначити це.
Перший спосіб — нагріти сковорідку і покласти на неї масло. Якщо воно натуральне, то швидко розтане, а ось спред почне “стріляти” і пінитися. Це відбувається через різну структуру і склад продуктів: натуральне масло містить більше молочних жирів, а спред — воду і рослинні жири.
Справжність масла можна також визначити за кольором і вологістю. Після того як ви вийняли його з морозильника, на поверхні з’являться краплинки вологи. Через деякий час, за кімнатної температури, продукт набуде жовтого відтінку, що свідчить про його натуральність.
Останній метод — це нагрівання масла. Потрібно розтопити невелику кількість масла до кипіння. Ви повинні помітити, як маленькі чорні часточки осідають на дні — це ознака, що масло справжнє.
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