Як перейти на українську легко та “безболісно”: дієві поради і секрети правильної вимови

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще більше громадян нашої країни переходять на спілкування українською мовою. Це вже не просто лагідна українізація від держави, а свідоме бажання людей не розмовляти мовою агресора. Дехто соромиться своїх помилок чи недосконалої вимови.

Як комфортно та безболісно перейти на українську мову? Пропонуємо вам поради від мовного омбудсмена Тараса Креміня та пересічних українців, про які пише Chas.News.

Як перейти з російської на українську

Спілкуйтеся українською з рідними, друзями та незнайомцями

У цій пораді омбудсмен використав словосполучення “навіть незнайомцями”. Але часто люди соромляться перейти з російської на українську саме з близькими та знайомими. Мовляв, близькі не зрозуміють, чому “все життя говорив однією мовою, а тепер іншою”. Та й насмішки від знайомих щодо неправильної вимови чи забутого слова більш болісні, аніж від незнайомців.

Але не треба боятись! Зараз українська як ніколи в тренді, це ваш вибір. І лише через помилки і незручності можна опанувати мову.

Не бійтеся робити помилки. Так можна забути слово українською, сказати “йолка” і отримати порівняння з “легітимним”. Але нехай вас виправляють, зате наступного разу “ялинка” з голови не вискочить і помилок поменшає.

Оточіть себе українською — читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику

Недарма раніше про грамотних людей казали “начитаний”. З читанням книжок, особливо класики, людина збільшує свій словниковий запас, що дозволяє надалі уникати русизмів і суржику.

З фільмами, звісно, не все однозначно. Переклади іноземних фільмів і серіалів бувають геть непрофесійними. Як і продукти українського кіно, де часто говорять як на базарі.

Проте вдала українська адаптація може стати ще одним прекрасним входом в мову. Як свого часу для багатьох став серіал “Альф”.

Спілкуйтеся з носіями української

Запозичуйте у носіїв мови нові українські слова, прислухайтесь до вимови. Постійне спілкування з людиною із грамотною українською, скажімо, з Заходу швидко відіб’є звичку “шокати” навіть у киян.

Завжди говоріть українською в магазинах, кав’ярнях, таксі

Омбудсмен нагадує, що це ваше право за законом — вимагати отримання інформації та послуг державною мовою.

Водночас для російськомовних людей є спокуса піддатися на пропозицію спілкуватися “зручною” мовою і цього разу говорити російською. А потім наступного. І так далі.

Так ви на українську не перейдете. Тримайтеся свого вибору і не давайте слабини.

Читайте своїм дітям вголос книжки українською

Тут вигода “два в одному”. Ваша дитина змалку вбирає літературну українську. А ви окрім розширення лексикона звикаєте до артикуляції, практикуєте вимову і тренуєте ту саму щелепу, що іноді стає на заваді.

Налаштуйте українську в гаджетах, додатках і програмах

Це також те саме оточення, яке допомагає перейти на українську в усіх сферах і нюансах.

Користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах.

Намагатися перейти на українську у спілкуванні і мати російськомовний інтерфейс у смартфоні — це небажаний і тимчасовий компроміс.

Дописуйте українською в соцмережах

Зараз це не лише тренд, позиція, але й користь. Хоча б тому, що при написанні у вас є час підібрати слова і виправитись, якщо потрібно.

До речі, корисно використовувати перевірку орфографії при наборі тексту. Іноді здається, що написане вами слово точно правильне і існує в українській мові. Але вбудований редактор його чомусь підкреслює червоним. Автоматична перевірка орфографії виявить помилку і запропонує виправлення.

Заведіть нотатник для нових цікавих слів і фразеологізмів

Люди, що вивчають іноземні мови, роблять такі нотатки. Так чому їх не робити, коли переходиш з російської на українську.

Правила й “хитрощі” вимови

Також пропонуємо вам правила й “хитрощі” вимови, про які в Телеграм-каналі “Українська з Марусею” розповідає філологиня, письменниця та викладачка української мови Марина Герасименко.

Не наближаємо [о] до [а]

Звук [о] завжди вимовляємо чисто та чітко, незалежно від того, під наголосом він чи ні. Щоб не було [робима], [гаворимо] тощо.

Не наближаємо [и] до [і]

На Київщині таке полюбляють робити. Тобто вимовляти [рокі] замість [роки], [трохі] замість [трохи], [чітати] замість [читати], [вчітель], замість [вчитель]. Не треба!

Чітко вимовляємо йотовані я, ю, є, ї, коли вони позначають два звуки

Чітко вимовляємо йотовані я, ю, є, ї, коли вони позначають два звуки. [Украйіна], а не [Украіна], [обіцяйу], а не [обіцяу], [свойе], а не [свое].

Не оглушуємо дзвінкі

Неправильно замість [б], [д], [г], [ж], [з] вимовляти [п], [т], [х], [ш], [с]. Наприклад, [репорташ] замість [репортаж], [дуп] замість [дуб], [привіс] замість [привіз].

Не “цікаємо” та не “дзікаємо”

Прислухайтеся до себе. Чи не вимовляєте ви [мабутць] замість [мабуть], [дзіти] замість [діти]? Якщо так, то зав’язуйте із цим. Така вимова характерна для російської та білоруської мов, в українській – звуки [д] і [т] вимовляємо глухо.

Звук [ч] твердий

Не вимовляйте “чяй’, “чюю”, “чітати”.

Буква Щ в українській позначає два звуки [шч]

Вимовляємо їх коротко й чітко: [боршч], [дошч], [шчастя].

Звук [в]

У кінці слова та перед приголосним звук наближається до [у]. Власне, щось середнє між [в] та [у]. Для цього звуку навіть є спеціальний значок у транскрипції, ось такий — [ў]. Правильно вимовляти: [віўторок], [прийшоў], [наўчати], [воўк]. Якщо заплуталися, забудьте. Головне, запам’ятайте, що звук [в] не можна наближати до [ф], щоб не було [любоф], [кроф] і, не дай Боже, [Шефченко].

В українській мові немає редукції

Щоправда, є асиміляція. Звуки треба вимовляти чітко й повнозвучно, не ковтати їх. Вимовляємо [київського], а не [киівськоо], [багато], а не [баато].

Голлівудські зірки, які говорять українською

Раніше ми писали про голлівудських зірок, які говорять українською.

Віра Фарміга

Віра Фарміга / Фото: Associated Press

Американська акторка має українське коріння. Її батьки емігрували до США. Хоч Віра народилася в Америці, однак про своє коріння не забуває. Голлівудська акторка підтримує Україну у тяжкі дні та з початком російського вторгнення займалася благодійною допомогою. До речі, Віра вільно говорить українською мовою та навіть може зачитати вірші українських поетів.

Мілла Йовович

Мілла Йовович / Фото: Associated Press

Відома американська акторка народилася в Києві. Коли юній Міллі було п'ять років, її родина емігрувала до США. За кордоном Мілла Йовович швидко опанувала англійську мову та поступово почала робити кроки до слави. Про Україну акторка теж не забувала. Мілла знає українську мову, може нею говорити та співати пісні. Окрім того, Йовович у тяжкі дні підтримує Україну.

Кетрін Винник

Кетрін Винник / Фото: Associated Press

Канадійська акторка має українське коріння. До восьми років Кетрін говорила лише українською мовою, однак згодом вивчила англійську. Винник неодноразово приїжджала до України, навіть під час повномасштабної війни.

Іванна Сахно

Іванна Сахно

Акторка народилася в Києві, до 15 років жила в Україні та навіть встигла знятися в українських стрічках. 2013 року родина Іванни переїхала до Лос-Анджелеса, де дівчина почала робити перші кроки в акторській кар'єрі. Сахно неодноразово приїжджала до України, навіть під час повномасштабної війни. Акторка також добре знає українську мову та вільно нею розмовляє без жодного акценту.

Міша Коллінз

Міша Коллінз / Фото: instagram.com/misha

Американський актор та режисер має українське коріння, адже його предки є вихідцями з Київської області. Коллінз підтримує Україну у війні з Росією та навіть приїжджав до Києва. Ба більше, актор записував відео, де звертався до українців українською мовою.

Нагадаємо, в українській мові багато суржика, зокрема суржиком називають чимало квітів. Наприклад, багато хто називає одну з чудових квіток “піоном”. Але слово “піон” — це типовий суржик, коли так називають квіти. Детальніше — за посиланням.

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