Як пережити розставання: психологи поділилися дев'ятьма ефективними порадами

Дозвольте собі сумувати

Ви пережили важкі та болісні зміни в житті. Викинути силу волі у вікно й дозволити собі оплакувати втрату — це необхідна частина, щоб рухатися далі. Дайте собі кілька днів, щоб переглянути сумні фільми та замовити їжу на винос у своїй піжамі, щоб викинути все це з голови… але ви повинні прийняти, що коли все закінчилося, все закінчилося.

Сходіть на терапію

Це не потребує пояснень: терапія є неймовірно вигідною інвестицією, навіть якщо ви не боролися зі своїм психічним здоров’ям у минулому. Терапевт може допомогти вам зрозуміти все, що ви відчуваєте, і значно покращити свій емоційний стан за коротший проміжок часу.

Створіть собі список пісень

Це правило, яке можна використовувати для всіх життєвих ситуацій. Що б ви не відчували після розставання, є пісні, які це ідеально передають. Додайте їх до списку відтворення та прослуховуйте піл час дороги на роботу або вдома, щоб допомогти собі усвідомити свої почуття.

Проведіть "цифрове очищення"

Це важкий, але необхідний крок. Останнє, що вам потрібно, коли ви намагаєтесь рухатися далі, — це величезна кількість фотографій вашого колишнього (чи колишньої) в Instagram. Програми для соціальних мереж дозволяють легко видаляти, ігнорувати або блокувати підписників, що є корисним способом зберегти минуле в минулому. Окрім їхнього профілю, подумайте про те, щоб зробити те саме для будь-кого з його/її друзів і сім’ї.

Позбудьтесь речей, які нагадують про минуле

Чи є у вашій шафі светр, пов’язаний із болісним спогадом? Подаруйте його комусь, а собі придбайте новий. І так зробіть з усіма речами, які нагадують вам про колишнього або колишню.

Складіть свій календар

Як відомо, час лікує всі рани, а він швидше пролітає, коли вам весело. Заповніть свій календар будь-ким і будь-чим — робочими зустрічами, мережевими подіями, щасливими годинами з друзями, тренуваннями, роботою. Ви робите це не для того, щоб продовжувати рухатися чи відволіктися, ви інвестуєте в себе та все хороше, що приходить з вами після розставання.

Підіть на побачення з собою

Хоча оточити себе хорошими людьми – це чудовий спосіб рухатися далі, важливо також приділити деякий час переоцінці своїх бажань і потреб. Підіть наодинці на комедійне шоу або новий фільм. Спробуйте новий ресторан лише з компанією щоденника чи гарної книги. Або навіть забронюйте собі спокійну відпустку, тому що ці речі не повинні припинятися лише тому, що партнера у вас більше немає. В процесі ви багато дізнаєтесь про себе і зможете спокійно рухатися далі.

Внесіть всі необхідні зміни в своє життя

Складіть список усього, що ділиться, і виконайте кроки, щоб зробити це вашим власним: від таких базових речей, як ваш улюблений потоковий сервіс, до таких важливих послуг, як рахунок за електроенергію. Ця порада особливо актуальна, якщо ви переживаєте розлучення.

Будьте знову "на коні"

Після того, як ви повністю дозволили собі сумувати, вилікуватись і знайти себе знову, настав час повернутися туди. Незалежно від того, чи вибираєте ви сайти для знайомств, чи нарешті наближаєтеся до нового кохання в спортзалі, візьміть уроки, отримані з ваших попередніх стосунків, і використовуйте їх, щоб встановити новий стандарт для своїх майбутніх партнерів. Пам'ятайте, що ви — найкращі!

Читайте також: