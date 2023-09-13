Як пережити втрату близької людини: поради релігієзнавця Ігоря Козловського

З початком широкомасштабного вторгнення майже кожному довелося зіткнутися з втратою близької людини. Пережити таке дуже тяжко, тому українці часто почали звертатися по поради до тих, хто може допомогти в такій ситуації. Хтось їде до психолога, хтось – до священника. Ми ж пропонуємо вам послухати науковця, релігієзнавця і просто мудру людину Ігоря Козловського.

Ігор Козловський – вчений, релігієзнавць, письменник, громадський діяч – є автором більш ніж 50 наукових публікацій. На початку війни 2014 року разом із представниками різних релігійних громад читав у збудованому в центрі Донецька наметі молитви за Україну. Свою місію Козловський продовжував ще деякий час і після окупації міста. Але окупаційна влада помстилася письменникові, який був змушений залишатися в Донецьку, щоб доглядати сина. Ігоря Козловського викрали й утримували в сумнозвісній в'язниці "Ізоляція". Вчений провів там 700 днів, протягом яких його піддавали тортурам, та зрештою вийшов на свободу під час обміну полонених.

Ігор Козловський пішов із життя 6 вересня 2023 року, але ми продовжуємо звертатися до легендарного релігієзнавця по поради та відповіді на важливі питання. Зокрема, в одному з останніх інтерв'ю, яке можна подивитися на каналі skrypin.ua, Ігор Козловський відповів на запитання "Де ваш Бог?". У тій самій розмові він торкнувся й теми переживання втрати близької людини. Вчений, який також пережив смерть сина, дав дуже цікаву і змістовну пораду:

"Ми живемо в катастрофічній реальності й переживаємо множинну травму, ми всі є носіями множинних травм. Я пережив 14-й рік, полон, у мене був хворий син, потім широкомасштабна війна, під час якої мій син помер у мене на руках – це множинна травма. І це дійсно важко. Коли кажуть, що час лікує – це неправда. Час не лікує, радше ми вчимося й далі жити в цьому. Однаково залишається порожнеча. Ти не можеш торкнутися людини, яку втратив, не можеш обійняти, ти можеш лише згадувати, залишати у своєму серці. Людина залишається внутрішньо з тобою, і ти можеш навіть спілкуватися, ти згадуєш кожного дня, тому що це рідна людина. Найстрашніше, коли ми ховаємо своїх дітей, тому що це неприродно і це боляче.

Коли говорять, що час лікує - це неправда. Час не лікує, скоріше, це ми вчимося жити далі й в цьому

Але ти починаєш жити й за дитину, яку втратив. Ти розумієш, що повинен віддавати ще більше, жити і за нього також. Це важко, але твої зусилля стають не просто жертовними, вони наповнюються особливим сенсом. Так, ти розумієш, що тобі майже 70 років і люди цього віку майже закінчують своє життя, а ти кажеш, ні, я буду далі жити і за нього також. Це виклик, виклик і тобі, і світу. І ти вкладаєшся, ти допомагаєш людям, наскільки це можливо. Ти думаєш не про себе і ти не замикаєшся внутрішньо.

Будь-яка травма – це насамперед психологічна травма. Навіть якщо людина втратила кінцівку, зрозуміло, що це фізична травма, але найстрашніше, що однаково це психологічна травма. І для того, щоб вийти з цього стану, треба цю травму робити досвідом, щоб ця травма стала матеріалом і добривом для твого подальшого зростання. Тобто важливо не кохатися у травмі, не грати в жертву, бо це небезпечна гра.

Хтось витісняє травму – і це неправильно, тому що буде страждати наша соматика від непроговореної травми, яка не вийшла на периферію. А хтось буде кохатися у травмі, казати, що мені всі винні, бо я травмований, і таким чином ставати паразитами, отруювати життя іншим. Деякі починають глушити травму в алкоголі, в наркотиках – це також руйнація, і сенсу в цьому немає.

Єдиний вихід – зробити з травми досвід, і тоді вона може працювати на твій розвиток. А для цього треба зусилля. Безумовно, стан травми – дискомфортний, тому травму треба вивести з себе, залишити світле, найсвітліше, що було у мене з моїм сином, який вчив мене любити, і це важливо. Моя вдячність – це мій життєвий памʼятник йому.

Перший рівень рефлексування – це когнітивний інтелект. Що ти повинен зробити, так це навчитися правильно ставити запитання, знаходити відповіді на ці запитання і нести відповідальність за ці відповіді. І тоді ти усвідомлюєш травму, виводиш її зсередини на усвідомлення, далі вербалізуєш і проговорюєш, потім ти можеш дивитися на неї, як спостерігач.

...питання "навіщо ти живеш" - майбутнє, твоє місце, твоя візія життя

Наступний рівень – це рівень екзистенційного інтелекту, який повʼязаний саме із сенсами життя. Якщо ти не відповів на запитання "Навіщо ти живеш?", саме "Навіщо", а не "Чому". Запитання "Чому ти живеш?" – це минуле твоє, а запитання "Навіщо ти живеш?" – це твоє майбутнє, твоє місце, твоя візія життя.

Третій рівень – емоційний інтелект. Ми живемо і спілкуємося у світі людей. І ти не повинен виносити свою травму і травмувати інших, а навпаки – через свою травму допомагати іншим, а для цього маєш бути асертивним і емпатичним. Тобто з одного боку, ти повинен мати свою позицію, свій внутрішній простір і свою правду, а з іншого – толерувати іншу точку зору й бачити людину з її болем, стражданням. Ти можеш бути емпатичним. Бути емпатичним – це відчувати іншого.

Далі – рівень соціального інтелекту. Це рівень, коли ти думаєш не про себе, коли ти можеш допомогти іншим людям, які страждають. Ти повинен допомогти.

Наступний рівень – це творчий інтелект. У тебе повинні бути творчі плани. Необовʼязково це має бути висока художня або інженерна творчість. Це може бути побутова творчість. Але це має бути творчість, ти повинен творчо підходити до свого життя, переосмислювати його.

...ти не повинен виносити свою травму й травмувати інших, а навпаки через свою травму допомагати іншим

Останнє – це соматичний інтелект, фізичний інтелект. Травма виводиться на периферію через фізику також. Має бути культура тіла, культура пересування, культура просторова.

Це все важливі етапи виходу з травми, коли травма стає твоїм досвідом і добривом для твого життя".