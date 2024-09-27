Як підготуватись до зими в умовах війни: фахівці розповіли українцям, що потрібно придбати вже зараз

Росіяни продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, а експерти наголошують, що взимку ситуація з енергопостачанням може погіршитися. Тому слід вже зараз підготуватися до важких часів.

Святослав Павлюк, який є виконавчим директором Асоціації "Енергоефективні міста України" розповів виданню Апостроф, як підготуватись до зими в умовах війни.

Легше пережити довгу та сурову зиму в приватних будинках чи квартирах допоможуть такі речі:

портативний радіоприймач;

електричні ліхтарі;

автомобільний інвертор (з акумулятором і зарядним пристроєм) чи джерело безперебійного живлення (за можливості);

акумулятори, батарейки, заряджені павербанки, зарядні пристрої для акумуляторів;

запаси сірників і свічок;

запас технічної і питної води (на три доби щонайменше), яку потрібно розлити у невеликі закриті ємності;

портативна газова плитка чи плитка на сухій суміші, запас пального, щоб готувати їжу (не забувайте про правила пожежної безпеки);

бензиновий або дизельний генератор, запас пального (щонайменше на кілька діб), електричний подовжувач на кілька метрів (генератор повинен працювати поза межами будинку);

біокамін (чи щось схоже).

В Асоціації також зазначили, що більш безпечними і зручними для використання є переності батареї безперебійного живлення або інвертори на акумуляторних батареях.

Запам'ятайте, що для кожного типу батареї (гелева, кислотна, літієва) необхідно придбати різні зарядні пристрої. Якщо пристрій не буде відповідати типу акумулятора, то під час заряджання він може вибухнути.

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