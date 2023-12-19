Як підібрати ідеальну зачіску за рисами свого обличчя: 4 топові стрижки за формою носа

Щоб зробити своє обличчя привабливим, треба правильно вибрати стрижку, яка увиразнить вашу природню красу і замаскує недоліки.

Кожна жінка невимовно гарна та вишукана. Просто свою природню красу варто підкреслювати, щоб увиразнити її. І стрижка – це прекрасний спосіб, аби досягти неймовірного результату. Є багато дівчат, які дуже комплексують через форму свого носа. Хоча цього зовсім не варто робити, адже є такі зачіски, які зроблять риси обличчя привабливими, якщо їх підбирати саме за індивідуальною формою носа. Розповідаємо, які стрижки підходять до різноманітних форм носа.

Довгий ніс

Ідеальна стрижка за рисами обличчя / Фото: pixabay.com

Жінкам, які мають таку форму носа, варто обирати стрижки, що будуть обрамляти лице. Такі зачіски балансуватимуть риси обличчя за рахунок багатошаровості. Ідеальною для такого типу носа буде недбалий легкий боб, що увиразнить природню красу витончених рис своєї власниці.

Широкий ніс

Ідеальна стрижка за рисами обличчя / Фото: pixabay.com

Власницям такої форми носа підійдуть зачіски, у яких проділ буде по центру голови. Укладені у такий спосіб локони будуть гармонійним обрамленням для обличчя і зроблять його напрочуд гарним. Тут можна вибирати стрижки каскадного типу або багатошарові, які робитимуть акцент на ваші очі та губи.

Ніс із горбинкою

Ідеальна стрижка за рисами обличчя / Фото: pixabay.com

Для такої форми носа буде вдалою стрижка із довгим густим чубчиком, це може бути французька чи італійська багатошарова зачіска. Чубчик допоможе збалансувати пропорції верхньої та нижньої третини обличчя, увиразнивши природню красу губ та очей.

Кирпатий ніс

Ідеальна стрижка за рисами обличчя / Фото: pixabay.com

Усім, хто має таку форму носа, варто звернути увагу на текстурований боб. Ця м’яка та об’ємна стрижка урівноважить риси обличчя. А якщо доповнити зачіску недбалим чубчиком на бік, то вдасться досягнути ідеального балансу.

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