Як підібрати найбільш вдалу зачіску для свого обличчя: рекомендації відомого стиліста

Вийти з перукарні на 10 років молодшою, напевно, є мрією багатьох жінок та дівчат. Але хоча перукар не може повернути час назад, правильно підібрані стрижки допоможуть створити молодший вигляд.

Знаменитий перукар Люк Бенсон поділився, як підібрати стрижку під тип обличчя, щоб надати жінці молодший вигляд.

Як зазначає відомий стиліст: "зачіски можуть як додати зайвих років, так і омолодити на кілька років, і це залежить від довжини, кольору та укладання. Один і той самий темний боб може виглядати зовсім по-різному на різних людях. Є фактори, які необхідно враховувати і завжди брати до уваги".

Хоча довге волосся може візуально додати жінці віку, це не означає, що його обов’язково потрібно стригти коротко. «Залежно від структури, дуже довге волосся може старіти, але якщо його збалансувати, наприклад, шарами або м’якою окантовкою", вийде дуже непогано.

Як зачіска може змінювати вигляд/ фото apostrophe.ua

"Вам не потрібно робити радикально коротку стрижку, коли ви стаєте старшою". Але, якщо ви все ж таки вирішили це зробити "класичні стилі, такі як боб, як правило, підходять жінкам різного віку та з різним типом обличчя".

Форма обличчя та стрижка

Форма обличчя справді відіграє значну роль у визначенні того, яка стрижка підійде якнайкраще, але, за словами Люк Бенсона, про це не варто надто хвилюватися.

«Існують деякі міфи про те, які зачіски можна або не можна носити з різною формою обличчя», — пояснив він. Чесно кажучи, це не зовсім так, "ваш стиліст може трохи змінити форму будь-якої стрижки відповідно до форми вашого обличчя".

За словами експерта:

Обличчям овальної форми пощастило найбільше — їм пасують практично будь-які стрижки.

Квадратним обличчям потрібні зачіски, які пом'якшують форму, наприклад, пасма, що обрамляють, чубок-шторка.

Круглі обличчя мають гарний вигляд зі стрижками, які додають структуру та форму, наприклад, подовжене каре або довгий косий чубчик.

Обличчям трикутної форми, або форми серця пасують зачіски, які збалансують особливості такої форми. Це може бути піксі або ж асиметричний подовжений боб.

Як зачіска може змінювати вигляд/ фото apostrophe.ua

Як зачіска може змінювати вигляд/ фото apostrophe.ua

Як зачіска може змінювати вигляд/ фото apostrophe.ua

Але, як зазначає стиліст, "правила створені для того, щоб їх порушувати". Ваш перукар повинен адаптувати стрижку не тільки до форми вашого обличчя, але й до текстури волосся, також до вашого способу життя - наприклад, наскільки добре ви зможете зробити укладання самостійно, скільки часу у вас є на це тощо.

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