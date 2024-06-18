Як підсилити ефект мийного засобу для посуду: додатково ще й вдвічі збільшується об'єм

Навіть якщо ви придбаєте найбюджетніший мийний засіб для посуду, завдяки одному лайфгаку ви зможете перетворити його на найбільш ефективний.

Чи задумувалися ви коли-небудь, як багато різноманітних мийних засобів ми використовуємо? Посуд миємо одним, для сантехніки обираємо інший, а третім відчищаємо газову плиту. Але фахівці кажуть, що такі витрати є необгрунтованими. Адже можна без проблем приготувати один єдиний засіб, який впорається з багатьома проблемами.

Як підсилити ефект мийного засобу для посуду? Візьміть 3 ст. ложки харчової соди і 3 ст. ложки найдешевшого мийного засобу. Ці інгредієнти потрібно ретельно перемішати, а потім додати ще 3 ст. ложки оцту. Ви помітите реакцію — сода буде "шипіти". В результаті у вас повинна вийти паста, яка і буде універсальним засобом для чищення.

Ця паста з легкістю впорається з відмиванням більшості поверхонь на вашій кухні. Навіть найсерйозніші плями бруду будуть розчинятися просто на очах. Що вже казати про звичайний посуд. Навіть жирний наліт чи застарілі плями після смаження очистяться одразу.

Засіб потрібно нанести на губку для чищення, а потім протерти всі забрудненні ділянки. Залишіть суміш на 2-3 хвилини, а потім змийте чистою водою і протріть губкою.

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