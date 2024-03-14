Як підстригти чоловіка машинкою в домашніх умовах: покрокова інструкція та варіанти зачісок

Короткі чоловічі стрижки під машинку — зручний спосіб регулярно підтримувати акуратну та привабливу зачіску. Завдяки використанню приладу можна звести до мінімуму відвідування перукаря, заощадити сімейний бюджет і поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Головне — правильно підібрати машинку для стрижки та уважно вивчити техніку її застосування вдома.

Як підібрати оптимальну чоловічу стрижку та підстригти чоловіка машинкою в домашніх умовах — ТСН.ua розповідає далі.

Як підібрати оптимальну чоловічу стрижку

Розглядаючи, як правильно стригти волосся вдома машинкою для стрижки волосся, варто окремо згадати про основні критерії підбору чоловічої зачіски. Вибирати підхожі варіанти слід індивідуально — з урахуванням зовнішності та форми черепа. Будь-який стиліст скаже, що ідеалом є овальна форма, під яку і підганяють укладання. Розглянемо деякі моделі чоловічих зачісок з урахуванням цього критерію:

стрижку під нуль не рекомендується використовувати при неправильній формі голови, оскільки вона буде підкреслювати всі нерівності чоловічого черепа. Разом з тим вона відмінно підходить для чоловіка з грубими рисами, а також чоловікам, що страждають залисинами або алопецією;

чоловікам з круглою головою варто вибирати стрижки, які візуально витягують обличчя. Це можуть бути канадка або андеркат;

якщо волосся жорстке, відмінно підійде їжачок. Особливо добре він буде виглядати при квадратному черепі, якщо у чоловіка невисокий лоб і широкі вилиці;

для чоловіків з трикутним обличчям оптимальною є така чоловіча стрижка під машинку вдома, як квіфф. Зачіска передбачає великий об’єм на маківці та укорочення боків, що робить голову більш округлою.

Підготовка інструментів та робочого місця для чоловічої стрижки

Крім машинки, перед роботою необхідно підготувати інвентар, який знадобиться для чоловічої стрижки вдома. Щоб зручно підстригати волосся, потрібно купити:

накидку-пеньюар;

філірувальні та звичайні ножиці;

гребінець-однорядку;

кілька затискачів;

пульверизатор для зволоження пасом;

бритву для окантовки.

Всі перераховані пристрої потрібні тільки в разі, якщо при формуванні зачіски вдома буде застосовуватися техніка чоловічої стрижки машинкою та ножицями. При використанні тільки машинки можна обмежитися гребінцем і накидкою.

Підготовка волосся перед використанням машинки

Розповідаючи, як зробити красиву модельну стрижку машинкою вдома, варто згадати про правильну підготовку чоловічого волосся. Спочатку його слід добре вимити, щоб видалити з пасом бруд та підшкірний жир. Якщо не помити голову, то в процесі роботи забруднення почнуть забивати ножі та призводити до їх швидкого затуплення.

Після миття можна підсушити волосся феном. Воно повинно залишатися злегка вологим, що дозволить легше справлятися з підрівнюванням чоловічої зачіски. Так як у більшості чоловіків коротке волосся, можна відмовитися від фена і почекати якийсь час, поки шевелюра висохне самостійно. Якщо волосся подовжене, перед створенням чоловічої стрижки його потрібно добре розчесати.

Як стригти машинкою для стрижки: основи, техніки виконання вдома

З'ясовуючи, як зробити чоловічу зачіску вдома, відзначимо, що в перукарській справі існують різні види та методи підстригання. Умовно їх можна поділити на два типи — без ножиць або з машинкою та ножицями. Розглянемо кожну техніку.

Техніка стрижки вдома без ножиць

Найпростіший варіант створення чоловічої зачіски вдома — під одну насадку без ножиць. Вона проводиться на волосся до 6 мм і не вимагає плавного переходу. Щоб надати голові акуратного вигляду вдома, досить підібрати насадку відповідної довжини і пройтися апаратом по волосистій частині черепа. На завершення залишиться тільки вкоротити потиличну частину та скроні, щоб через кілька тижнів після підстригання голова не здавалася круглою.

Вся техніка чоловічої стрижки вдома виглядає наступним чином:

Підберіть насадку, яка буде використовуватися для підстригання всієї голови. Встановіть її на машинку та пройдіться по волоссю, намагаючись робити плавні рухи від початку росту до тімені. Виберіть іншу насадку. Якщо, припустимо, перша була під №5, то друга буде №4. Підрівняйте скроні та область потилиці рухами знизу нагору. Візьміть третю насадку, яка буде ще коротша за другу, і повторіть підрівнювання. При стрижці намагайтеся відступати від верхнього шару шевелюри приблизно на 0,5 см, щоб створити невеликий перехід. В кінці скористайтеся для гоління станком та виконайте окантовку зачіски.

Схема стрижки чоловічого волосся вдома машинкою та ножицями

Тепер розглянемо, як стригти голову другим способом — із застосуванням машинки та ножиць. Цей варіант більш трудомісткий, але дозволяє створювати модельну зачіску вдома без особливих зусиль. Його основна відмінність полягає в оформленні переходів, які можуть бути плавними або з чіткою межею. Схема підстригання волосся вдома така:

Візьміть насадку під номером 9, укоротіть область потилиці та бічної частини голови. Далі використовуйте насадку №6. Підстрижіть ті ж області, але з відступом приблизно на 0,5 мм. Знову змініть насадку на №3 і пройдіться по підстриженим ділянкам ще раз. Після цього можна переходити до роботи ножицями. Скористайтеся пульверизатором, щоб зволожити довге волосся, що лишилося. Злегка відтягніть назад та підстрижіть чубчик. Рухайтеся до маківки, поступово підстригаючи наступні пасма. При стрижці необхідно захоплювати довге пасмо і попередню підстрижене, яке служить замість контрольної позначки. Розмістіть пальці діагонально, щоб з'єднати бічне волосся з маківкою. Якщо необхідно, зробіть переходи більш плавними за допомогою філірувальних ножиць. На завершення приберіть зайве волосся в області шиї машинкою або бритвеним станком. Щоб надати чоловічій зачісці привабливого вигляду, треба помити голову та нанести гель.

Основні види чоловічих стрижок під машинку

Кожна чоловіча зачіска має свої особливості, які слід враховувати при виконанні стрижки вдома. Розглянемо ці нюанси на прикладі найбільш популярних моделей.

Універсальна

Стрижка універсальна. Фото з відкритих джерел

Універсальна зачіска є найпростішою та легко виконується вдома під одну насадку. Вище ми наводили детальну схему, як зробити її без застосування ножиць. Зверніть увагу, що при стрижці вдома слід точно визначитися з довжиною, щоб підібрати підхожу насадку. Починають стригти завжди з потилиці, потім переходять до скронь та завушної області, а тільки в кінці — до маківки.

У процесі роботи слід злегка притискати машинку до поверхні голови, намагаючись утримувати її під однаковим кутом. Прилад потрібно вести проти росту волосся. Щоб по завершенню не залишалося антен, що стирчать, бажано пройтися по готовій чоловічій стрижці ще кілька разів. Важливо приділяти увагу області шиї ззаду. Тут у чоловіків часто ростуть дрібні волоски, тому стригти потрібно не від краю росту, а трохи нижче.

Бокс та напівбокс

Стрижка бокс. Фото з відкритих джерел

Стрижка бокс користується популярністю серед багатьох чоловіків, оскільки дозволяє підкреслити мужність та надати спортивного вигляду. Чоловіча зачіска вдома створюється таким чином:

візьміть ножиці та сформуйте кордон між коротким та довгим волоссям;

пасма, які розташовуються нижче межі, підстрижіть машинкою з використанням насадки №3;

перейдіть до маківки та підстрижіть довге волосся ножицями на товщину пальця;

після завершення чоловічої стрижки використовуйте філірувальні ножиці для обробки межі;

якщо ви плануєте залишити чубчик, його краще робити коротким — не нижче середини чола.

Напівбокс вдома стрижуть приблизно таким же самим способом, але з плавним переходом. Для цього можна взяти філірувальні ножиці, якими акуратно згладжують межі в середньому на 2 см вище контрольної лінії.

Їжачок

Стрижка їжачок. Фото з відкритих джерел

Зачіска їжачок схожа на бокс, але відрізняється відсутністю різкого розмежування. Перехід слід виконувати плавно, практично непомітно. Стрижуть їжачок вдома в кілька етапів:

Спочатку використовують ножиці та підстригають волосся в області тімені на довжину близько 4 мм. Наносять на підстрижену ділянку гель або віск та укладають волосся так, щоб воно стояло. Потім беруть машинку для стрижки та підстригають потилицю, скроні, боки, намагаючись робити максимально непомітним перехід на межі. У нижній частині потилиці волосся або залишають зовсім короткими або повністю зголюють.

Під нуль

Стрижка під нуль. Фото з відкритих джерел

Особливим успіхом зачіска під нуль користується серед чоловіків, які частково втратили волосся або мають залисини. З її допомогою можна приховати недоліки та підкреслити мужні риси. Ножі на машинці повинні бути заточені, оскільки волосся доведеться прибирати повністю. Якщо пасма занадто довгі, для початку їх можна вкоротити ножицями. Після цього беруть машинку, виставляють її на нулівку і починають прибирати шевелюру, починаючи з потилиці. Прилад переміщують по декількох лініях — вниз, вгору і в боки. Якщо після стрижки вдома залишаються погано оброблені ділянки, їх коригують бритвою.

Найпоширеніші помилки під час самостійної стрижки

Люди, які самі себе стрижуть, часто не витримують симетрії, тому треба звертати увагу на те, щоб довжина волосся на лівій та правій скроні була ідентичною.

Також деякі сміливці вибривають машинкою скроні занадто високо, вище точки, де голова округляється, та псують форму стрижки. Зона скронь та потилиці має бути квадратною, а в цьому випадку вона стає округлою.

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