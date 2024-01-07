Як підтримати людину у важкій ситуації: які слова казати

У важкі хвилини слова підтримки можуть виявитися особливо важливими. І не лише слова, сама ваша присутність і емпатія може допомогти

Як підтримати людину у важкій ситуації

Найперше, що потрібно зробити, це уважно вислухати. Дозвольте людині розповісти про свої почуття та досвід, не перебивайте та не радьте, якщо вона цього не просить. Часто людям потрібно саме це — щоб їх вислухали, поспівчували, не даючи порад та пропонуючи рішень.

Намагайтеся зрозуміти, що відчуває людина, її переживання та стан. Співчуття покаже, що ви розумієте, наскільки людині важко. Експерти стверджують, що насамперед варто визнати емоції та почуття вашого співрозмовника, дати зрозуміти, що ви справді уявляєте, як йому важко, і налаштовані надати посильну допомогу.

Слова підтримки при хворобі, стресі, горі, в будь-якій іншій важкій ситуації точно спрацюють, якщо ви пов’яжете свої фрази з людиною, якій потрібна допомога, з її життям і тим, що відбувається з нею в цей момент.

Що потрібно сказати близькій людині у складній ситуації

Фрази підтримки мають бути переконливими, особистими, заспокійливими. Говорити їх треба м’яким, турботливим, але впевненим тоном.

"Чим я можу допомогти?" Цією фразою ви виявляєте турботу та готовність підтримати. Пам'ятайте, що не завжди потрібно одразу пропонувати рішення – іноді досить просто вислухати.

"Я поруч", «Я завжди буду поряд!». Ці слова справляють по-справжньому магічний вплив, говорять про вашу готовність допомогти. Фраза висловлює почуття безумовної підтримки, яка дуже потрібна.

"Хочеш поговорити?" Запропонуйте просто поговорити. Можливість виговоритися та поділитися почуттями можуть повністю змінити стан людини.

"Я люблю тебе." Кохання та підтримка близьких допомагають зміцнити самооцінку, підвищити настрій. Проте казати це варто щиро.

Слова для підтримки людини у різних ситуаціях:

В різних ситуаціях потрібно знайти та підібрати правильні слова.

Щоб виразити співчуття та емпатію:

"Я розумію, як ти почуваєшся", "Твої почуття абсолютно нормальні й виправдані", "Ти не один, одна, я поруч із тобою", «Ти не сам!»

Коли потрібно підтримати під час горя чи втрати:

"У будь-який момент я можу вислухати тебе та поговорити з тобою", " Я знаю як це важко та боляче", «Не звинувачуй себе!» "Я поряд з тобою, ми разом пройдемо через це",

В моменти невпевненості або страху:

«Ти не сам!», "Усе буде добре, я завжди буду поруч", "Ти сильніший, ніж думаєш, ти все зможеш", "Не бійся, я тут, щоб допомогти тобі".

Для підтримки в досягненні цілей та ухваленні рішень:

«А пам’ятаєш, як ти вчинив того разу, і в тебе все вийшло?», "Ти досить сильний(а), щоб впоратися з цим", "Я вірю в тебе і твою здатність ухвалювати правильні рішення", "Як би ти не вирішив(ла), я буду тебе підтримувати", "Я завжди буду підтримувати твої прагнення і мрії".

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