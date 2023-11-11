Як підтримувати чистоту в оселі: правила німців для порядку в домі

Недаремно німців називають найбільш педантичною нацією в світі. Вони дуже люблять порядок і мають кілька правил, як підтримувати чистоту в оселі. Деякі з них стануть у пригоді й українцям.

Як легко підтримувати порядо в домі: правила сучасних німців

"Блискуча оселя"

Casablitzblanka (в перекладі "блискуча оселя") — це особлива система прибирання в будинку, яка включає в себе кілька позицій. Насамперед, німці не можуть уявити собі життя без графіків і чітких правил. Тому перед прибиранням вони складають для себе перелік тих дій, які вони повинні зробити, а також в якій послідовності вони їх будуть робити.

Прибери відразу

Приховування доказів — одне з найголовніших правил прибирання в німців. Наприклад, якщо ви зайшли до оселі у брудних черевиках після дощу, то відразу потрібно їх почистити, а підлогу помити. Або після обіду брудний посуд не лежить в раковині, а миється в ту саму хвилину, як сім'я встала з-за столу. Таке правило має чітку логіку — не потрібно накопичувати страви та захаращувати будинок.

Кімната дня

Як легко підтримувати порядок в домі / Фото: Unsplash

У нас прийнято виділяти один день, щоб робити генеральне прибирання в усьому будинку чи квартирі. Німці підходять до цього зовсім інакше. Вони обирають "кімнату дня", де будуть прибирати сьогодні і витрачають на сам процес не більше 30 хвилин. Так можна навести чистоту в усіх кімнатах по черзі.

Завдання на кожен день

Також німці створюють перелік справ, які потрібно виконати щодня. Наприклад, провітрювання кімнати, поливання квітів тощо. Кожна сім'я сама визначає розклад, який підходить саме їй. Також німці щодня витирають пил і не лише з горизонтальних поверхонь, але і з вертикальних. Існують навіть унікальні назви для різних справ. Наприклад, "овечки" — додаткові справи (наприклад, вивести масну пляму з кухонного рушника), "качки" — розхламлення, "черв'ячки" — завдання для найменших.

Чи викликають німці клінінг

Може здатися, що з такими правилами німцям точно не доводиться додатково викликати професіоналів з прибирання. Але статистика говорить зовсім протилежне: 90% німців хоча б раз у житті викликали клінінг. Але найчастіше це робиться для генерального наведення чистоти чи прибирання після серйозного ремонту. З усіма іншими справами тут намагаються справитися самостійно.

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