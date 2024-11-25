Як підтримувати ідеальну чистоту в оселі, прибираючи раз на тиждень: секрети японок

Чому у квартирах японців завжди чисто, хоча вони рідко прибирають: як підтримувати порядок.

Розповідаємо, що роблять японські господині, щоб підтримувати бездоганну чистоту у своєму домі.

Як підтримувати ідеальну чистоту в оселі: секрети японок

Такий підхід допоможе підтримувати ідеальний порядок вдома, не витрачаючи на прибирання багато часу.

Позбудьтеся непотрібних речей. До сить цікаво, що у Японії немає сміттєвих баків. Тому раз на тиждень комунальні служби з-під дверей будинків забирають сміття. Щоб не накопичувати непотрібні речі, японці дотримуються традицій мінімалізму у своєму побуті. Вони мають лише ту кількість речей, яка їм необхідна для повсякдення. І уважно слідкують за тим, щоб удома не накопичувався різноманітний мотлох.

До сить цікаво, що у Японії немає сміттєвих баків. Тому раз на тиждень комунальні служби з-під дверей будинків забирають сміття. Щоб не накопичувати непотрібні речі, японці дотримуються традицій мінімалізму у своєму побуті. Вони мають лише ту кількість речей, яка їм необхідна для повсякдення. І уважно слідкують за тим, щоб удома не накопичувався різноманітний мотлох. Всі речі необхідно одразу ставити чи класти на свої місця. Це найголовніше правило, якого чітко дотримуються японці. А розкласти все на свої місця значно легше, якщо немає нічого зайвого. Японці ніколи не складають свій одяг за межами шафи, завжди прибирають своє взуття, брудні речі одразу кладуть до пральної машинки. Закуплені продукти розкладають по полицях і контейнерах у холодильнику. Тому у японських господинь завжди є вільний час на себе та відпочинок.

Це найголовніше правило, якого чітко дотримуються японці. А розкласти все на свої місця значно легше, якщо немає нічого зайвого. Японці ніколи не складають свій одяг за межами шафи, завжди прибирають своє взуття, брудні речі одразу кладуть до пральної машинки. Закуплені продукти розкладають по полицях і контейнерах у холодильнику. Тому у японських господинь завжди є вільний час на себе та відпочинок. Система розумного дому. Японія – одна з найрозвиненіших країн світу в галузі інноваційних технологій. Тому японці постійно полегшують собі життя різноманітними допоміжними ґаджетами для побуту. У кожній оселі жителя цієї країни вже давно є робот-пилосос, який веде постійну боротьбу з пилом та дрібним сміттям. Одяг після прання одразу відправляється до спеціальної сушарки, його не розвішують на балконі чи у ванній кімнаті. А парова швабра за кілька хвилин допоможе впоратися з брудною підлогою. Ще у японців є спеціальні відра, які самі змінюють сміттєві пакети, а наповнені пресують і запаюють. Такий інноваційний підхід рятує японців від накопичення домашньої роботи та звільняє купу часу на відпочинок і розваги.

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