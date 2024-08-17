Як підвищити родючість ґрунту без сидератів: наступного року зберете утричі більший урожай

Щоб не використовувати хімічні добрива і не морочитися з висіванням рослин, можна скористатися простими методами, які в рази покращать якість і структуру землі на вашій ділянці.

Ґрунт можна назвати родючим, якщо в ньому є всі необхідні корисні мікроелементи для росту та розвитку рослин. А якщо ви все менше й менше збираєте урожаю зі своєї ділянки, рослини ростуть погано, часто хворіють, швидше за все, родючість ґрунту суттєво знизилася. Досвідчені городники пропонують для її підвищення застосовувати прості методи. І не треба буде використовувати хімічні добрива чи засівати сидерати. Розповідаємо, що робити, щоб у рази поліпшити якість ґрунту на своїй ділянці.

Як підвищити родючість ґрунту: дієві поради від досвідчених городників

Дати землі відпочинок. Наступного року не слід засівати ділянку, щоб земля могла просто відпочити. А бур’яни, які на ній ростимуть, варто видаляти, щоб вони не встигли зацвісти та сформувати насіння. А восени ділянку треба перекопати, щоб змішати верхній та нижній шари ґрунту.

Наступного року не слід засівати ділянку, щоб земля могла просто відпочити. А бур’яни, які на ній ростимуть, варто видаляти, щоб вони не встигли зацвісти та сформувати насіння. А восени ділянку треба перекопати, щоб змішати верхній та нижній шари ґрунту. Треба перекопати бур’яни. Це найлегший і найдешевший спосіб покращення якості ґрунту. Варто скосити увесь бур’ян на ділянці, яка не була засіяна. Якщо бур’яни великі, їх краще подрібнити, а потім розкидати по поверхні землі. Опісля ділянку необхідно перекопати. Зелена маса, яка залишиться під землею, перегниватиме й наситить ґрунт всіма необхідними корисними мікроелементами.

Це найлегший і найдешевший спосіб покращення якості ґрунту. Варто скосити увесь бур’ян на ділянці, яка не була засіяна. Якщо бур’яни великі, їх краще подрібнити, а потім розкидати по поверхні землі. Опісля ділянку необхідно перекопати. Зелена маса, яка залишиться під землею, перегниватиме й наситить ґрунт всіма необхідними корисними мікроелементами. Компост із листя. Сама природа дарує восени підживлення для ґрунту, тому не варто цим нехтувати. Треба зібрати опале листя, скласти в купу, пересипаючи кожен шар землею. За зиму листя перепріє та перегниє і перетвориться на компост, яким навесні можна удобрити земельну ділянку.

Сама природа дарує восени підживлення для ґрунту, тому не варто цим нехтувати. Треба зібрати опале листя, скласти в купу, пересипаючи кожен шар землею. За зиму листя перепріє та перегниє і перетвориться на компост, яким навесні можна удобрити земельну ділянку. Листя хрону. Якщо у вас на городі росте хрін, його листя також можна використати для підживлення ґрунту. Зберіть листя, подрібніть і залийте водою, дайте настоятися упродовж трьох діб. Опісля можна поливати ґрунт цією рідиною, головне, робити це в суху погоду. Також можна настоювати корінь хрону, він допоможе знезаразити ґрунт від патогенної мікрофлори.

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