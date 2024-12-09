Як підвищити самооцінку та зміцнити впевненість дитини в собі: говоріть їй частіше ці слова

Формування в дитини впевненості та високої самооцінки багато в чому залежить від того, як із нею спілкуються батьки.

Ті слова, які ви говорите своїй дитині, почуття, які висловлюєте – усе це впливає на формування її самооцінки та впевненості у собі. Щоб розвинути в дитині високу самооцінку і зміцнити впевненість, кожного дня говоріть їй ці слова.

Що потрібно говорити дітям, щоб виховати в них упевненість і підвищити самооцінку

"Ніколи не здавайся". Щоб дитина в дорослому житті сміливо приймала нові виклики, допомагайте їй тренувати силу волі й розвивати стійкість. Навчіть свою дитину не боятися труднощів, а сприймати їх як частину життєвого процесу. Наголошуйте на тому, що сила волі та наполегливість мають ключове значення у досягненні будь-якої мети. "Я завжди буду поруч". Ваша дитина має знати, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами, ви завжди її підтримаєте. Дитина почуватиметься впевненою і вільною, якщо відчуватиме підтримку з боку найрідніших людей. Тоді в майбутньому вона не боятиметься ставити амбітні цілі і з легкістю домагатиметься свого, бо знатиме, що в неї є опора й підтримка. "Я дуже тебе люблю". Дитина має відчувати, що її люблять, так вона навчиться довіряти життю й іншим людям. Тому ростиме з упевненістю, що життя подарує їй багато можливостей і зустрічей з людьми, які любитимуть і підтримуватимуть її. Треба говорити своїй дитині, що ви її любите, особливо тоді, коли вона робить помилки. Ваші слова формуватимуть в ній високу самооцінку та впевненість у собі. "Я вірю в тебе, ти все зможеш". Ці слова допоможуть дитині зміцнювати свою впевненість у собі і не боятися помилок, які вона робитиме під час пізнання себе та світу. Вона ростиме сильною, цілеспрямованою особистістю, яка долатиме будь-які перешкоди на своєму життєвому шляху.

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