Як підвищити свою привабливість лише за допомогою однієї звички: про це мало хто знає

Нам приємно спілкуватися з доброзичливими людьми, які люблять себе та оточуючих, а злих ми намагаємося уникати.
Розповідаємо, яку звичку треба змінити, щоб у рази підвищити свою привабливість.
Яку звичку треба змінити, щоб стати привабливою людиною: поради психологів
Варто припинити злитися. Адже мало кому приємно спілкуватися з людиною, яка постійно чимось незадоволена, роздратована та зла. Спочатку варто припинити злитися на себе, потім на своїх близьких і знайомих. Слід припинити звинувачувати життя й обставини, не злитися на свої невдачі та промахи. Не варто звинувачувати інших лише за те, що вони живуть краще, ніж ви.
А щоб не тримати всі негативні емоції в собі, їх варто пропрацювати. Психологи надають кілька дієвих рекомендацій, які допоможуть упоратися з почуттям гніву і стати привабливою людиною.
- Не порівнюйте себе з іншими людьми. Ви не знаєте, який шлях їм довелося пройти, аби щось здобути. Порівнюйте себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Відмічайте, наскільки ви стали добрішою, поряднішою та успішнішою людиною.
- Прийміть себе з усіма своїми недоліками, вибачте за всі помилки і більше ніколи не сумнівайтеся в собі. Адже ви народилися, значить, потрібні цьому світові і вже є досконалою особистістю.
- Приймайте людей такими, які вони є, не варто засуджувати інших за їхнє життя чи помилки. Кожен має право на те, щоб жити так, як йому хочеться і як виходить.
- Відмічайте негативні думки. Якщо у вас виникають емоції гніву та агресії, відслідковуйте думки, які стали причиною. Не треба боротися з негативними думками, так ви їх ще більше посилюєте, просто відмічайте та відпускайте.
- Не намагайтеся сподобатися усім, бо знайдуться ті, які обов’язково скажуть, що з вами щось не так. Навчіться подобатися собі, тоді ви подобатиметеся іншим. Люди ставляться до нас так, як ми ставимося до себе.
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