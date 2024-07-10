Як підвищити свою привабливість лише за допомогою однієї звички: про це мало хто знає

Нам приємно спілкуватися з доброзичливими людьми, які люблять себе та оточуючих, а злих ми намагаємося уникати.

Розповідаємо, яку звичку треба змінити, щоб у рази підвищити свою привабливість.

Яку звичку треба змінити, щоб стати привабливою людиною: поради психологів

Варто припинити злитися. Адже мало кому приємно спілкуватися з людиною, яка постійно чимось незадоволена, роздратована та зла. Спочатку варто припинити злитися на себе, потім на своїх близьких і знайомих. Слід припинити звинувачувати життя й обставини, не злитися на свої невдачі та промахи. Не варто звинувачувати інших лише за те, що вони живуть краще, ніж ви.

А щоб не тримати всі негативні емоції в собі, їх варто пропрацювати. Психологи надають кілька дієвих рекомендацій, які допоможуть упоратися з почуттям гніву і стати привабливою людиною.

Не порівнюйте себе з іншими людьми. Ви не знаєте, який шлях їм довелося пройти, аби щось здобути. Порівнюйте себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Відмічайте, наскільки ви стали добрішою, поряднішою та успішнішою людиною.

Ви не знаєте, який шлях їм довелося пройти, аби щось здобути. Порівнюйте себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Відмічайте, наскільки ви стали добрішою, поряднішою та успішнішою людиною. Прийміть себе з усіма своїми недоліками, вибачте за всі помилки і більше ніколи не сумнівайтеся в собі. Адже ви народилися, значить, потрібні цьому світові і вже є досконалою особистістю.

вибачте за всі помилки і більше ніколи не сумнівайтеся в собі. Адже ви народилися, значить, потрібні цьому світові і вже є досконалою особистістю. Приймайте людей такими, які вони є, не варто засуджувати інших за їхнє життя чи помилки. Кожен має право на те, щоб жити так, як йому хочеться і як виходить.

не варто засуджувати інших за їхнє життя чи помилки. Кожен має право на те, щоб жити так, як йому хочеться і як виходить. Відмічайте негативні думки. Якщо у вас виникають емоції гніву та агресії, відслідковуйте думки, які стали причиною. Не треба боротися з негативними думками, так ви їх ще більше посилюєте, просто відмічайте та відпускайте.

Якщо у вас виникають емоції гніву та агресії, відслідковуйте думки, які стали причиною. Не треба боротися з негативними думками, так ви їх ще більше посилюєте, просто відмічайте та відпускайте. Не намагайтеся сподобатися усім, бо знайдуться ті, які обов’язково скажуть, що з вами щось не так. Навчіться подобатися собі, тоді ви подобатиметеся іншим. Люди ставляться до нас так, як ми ставимося до себе.

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