Як пластикова пляшка допоможе позбутися найпопулярнішої проблеми на кухні: про це ніхто не знає

Найпоширеніша проблема на кухні – це засмічення труб. Рештки їжі та інших відходів з раковини потрапляють у каналізаційну трубу, тому постійно виникають проблеми із засміченням. А на стінках осідає жирний наліт, який не дає нормально проходити воді. Однак кмітливі господині винайшли хитрий спосіб, який допоможе легко та швидко прочистити труби. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Добрі Новини", як легко прочистити каналізаційну трубу за допомогою пластикової пляшки.

Як швидко прочистити засмічення в трубах: корисний лайфгак, про який ніхто не знає

Якщо раптом так сталося, що вода не хоче сходити з раковини, не поспішайте викликати майстра. Просто візьміть півторалітрову пластикову пляшку і розріжте її навпіл. Знадобиться лише верхня частина, яка має бути з кришечкою. Поставте її у злив обрізаним краєм, почекайте, поки до неї почне набиратися вода. Потім попрацюйте пляшкою, як вантузом, проштовхуючи воду вгору-вниз. Таку процедуру треба зробити кілька разів, поки не досягнете бажаного результату. Вже за декілька хвилин вода піде з раковини, а засмічення стече в каналізацію. Опісля промийте раковину гарячою водою.

Для того, щоб каналізаційні труби більше ніколи не засмічувалися, зливи треба регулярно чистити содою й оцтом. Така суміш з легкістю видалить жирний наліт зі стінок труб, який не дає сходити воді. Раз на тиждень засипайте 250 грамів соди в отвір раковини, потім заливайте туди склянку розігрітого оцту. Закривайте зливний отвір будь-якою ганчіркою на декілька хвилин, щоб суміш добре відпрацювала, а потім ретельно промивайте гарячою водою.

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