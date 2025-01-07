Як почистити гранат за 60 секунд: щоб насіння залишилося цілим, а кухня — чистою

Гранат — популярний фрукт, який часто купують взимку для покращення імунітету. Однак, не всі знають, як його правильно чистити.

Щоб уникнути розсипання зерен і зберегти шкірку неушкодженою, важливо правильно чистити гранат.

Як очистити гранат за шість простих кроків

Замочіть розрізаний плід у воді. Наповніть велику миску теплою водою і занурте в неї частини порізаного граната. Якщо миска велика, очищуйте по кілька таких частин за раз. Тепла вода допоможе розм’якшити білу серцевину, полегшуючи процес. Розкрийте частини плоду. Натисніть на краї кожного шматочка, щоб розкрити його та звільнити зерна. Виберіть зерна ложкою. Переверніть шматок граната над мискою з водою і постукайте по ній тильною стороною ложки. Продовжуйте, поки більшість зерен не випаде. Дістаньте решту вручну. Поверніть частину плоду і видаліть зерна, які залишилися, руками. Приберіть білу серцевину. Використовуючи шумівку або сито, видаліть плаваючі шматочки білої серцевини. Зерна залишаться на дні миски. Злийте воду. Обережно злийте воду через друшляк.

Готові зерна можна зберігати у герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів або заморожувати на 3 місяці.

Очищення граната у воді — це дуже зручний метод. Він допомагає уникнути розбризкування соку та швидко відокремити зерна від шкірки і перегородок. Крім того, вода дозволяє легко позбутися гірких білих частин, що залишаються після розкриття плоду.

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