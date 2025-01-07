Як почистити гранат за 60 секунд: щоб насіння залишилося цілим, а кухня — чистою

Гранат — популярний фрукт, який часто купують взимку для покращення імунітету. Однак, не всі знають, як його правильно чистити.
Щоб уникнути розсипання зерен і зберегти шкірку неушкодженою, важливо правильно чистити гранат.
Як очистити гранат за шість простих кроків
- Замочіть розрізаний плід у воді. Наповніть велику миску теплою водою і занурте в неї частини порізаного граната. Якщо миска велика, очищуйте по кілька таких частин за раз. Тепла вода допоможе розм’якшити білу серцевину, полегшуючи процес.
- Розкрийте частини плоду. Натисніть на краї кожного шматочка, щоб розкрити його та звільнити зерна.
- Виберіть зерна ложкою. Переверніть шматок граната над мискою з водою і постукайте по ній тильною стороною ложки. Продовжуйте, поки більшість зерен не випаде.
- Дістаньте решту вручну. Поверніть частину плоду і видаліть зерна, які залишилися, руками.
- Приберіть білу серцевину. Використовуючи шумівку або сито, видаліть плаваючі шматочки білої серцевини. Зерна залишаться на дні миски.
- Злийте воду. Обережно злийте воду через друшляк.
Готові зерна можна зберігати у герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів або заморожувати на 3 місяці.
Очищення граната у воді — це дуже зручний метод. Він допомагає уникнути розбризкування соку та швидко відокремити зерна від шкірки і перегородок. Крім того, вода дозволяє легко позбутися гірких білих частин, що залишаються після розкриття плоду.
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